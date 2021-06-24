В ОПУ проведуть закриту нараду щодо перевірки українців, які перебувають під санкціями США – Данілов

В Офісі президента України 24 червня відбудеться закрита нарада щодо перевірки громадян України, які перебувають під санкціями США. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

«Так, сьогодні за дорученням президента Володимира Олександровича Зеленського відбудеться така нарада. Вона відбудеться в Офісі президента, в ній візьме участь сам президент», – сказав Данілов.

За його словами, на нараду винесено лише одне питання.

Рада національної безпеки і оборони 4 червня проводила засідання у таємному режимі. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, всі питання розглядали таємно. За його словами, РНБО, зокрема, має перевірити інформацію про 134 громадян України, які перебувають під санкціями США.

«Ми отримали протокольні доручення від президента України з’ясувати, хто з громадян України на сьогодні перебуває під санкціями США, що це за громадяни і на якій підставі вони там опинилися. У США є кілька інституцій, які впроваджують безпосередньо санкції стосовно громадян інших країн, одна з них – це Міністерство фінансів. На сьогодні в списку Міністерства фінансів США перебувають 130 громадян України. Дані кожного з цих громадян ми офіційно отримали від нашого посольства у Вашингтоні», – додав секретар РНБО.

За його словами, МВС України перевіряє, коли саме громадяни зі списку отримали громадянство України та на яких підставах.

У січні Міністерство фінансів США наклало санкції на сім осіб і чотири організації, які, за твердженнями відомства, були пов’язані з операцією впливу депутата Андрія Деркача. Під санкції, зокрема, потрапили депутат Олександр Дубінський, ексдепутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель. Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.