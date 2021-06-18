РНБО анулювала ліцензії недобросовісних надрокористувачів – Данілов

Рада національної безпеки та оборони України на засіданні 18 червня анулювала ліцензії недобросовісних надрокористувачів. Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

«Рішенням РНБО з метою захисту економічних інтересів держави було сьогодні анульовано раніше видані ліцензії недобросовісних надрокористувачів: чотири ліцензії з видобутку титану, три – з розробки вуглеводню, три ліцензії рудних, в тому числі коштовні ліцензії, які не використовувалися протягом 18,19 і 17 років», – сказав Данілов.

За його словами, вперше за 30 років незалежності державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти.

«Хоча засновники цих компаній знаходяться на всім нам добре відомих островах, держава вітає такі ініціативи «українських кіпріотів» і закликає інших представників великого бізнесу наслідувати цей приклад», – зауважив Данілов.

19 березня Рада національної безпеки та оборони України запровадила «максимальні санкції» проти 19 компаній, які займаються надрами.