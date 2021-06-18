РНБО збереться на засідання, одне з питань розглянуть у режимі «таємно»

Рада національної безпеки і оборони України 18 червня збереться на засідання, початок якого призначений на 17:00, повідомила напередодні пресслужба РНБО.

На засіданні мають розглянути, зокрема, такі питання:

щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України;

про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

доповідь голови Державної служби геології та надр України про стан виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері надрокористування».

Ще одне питання буде розглянуте в режимі «таємно».

По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова – орієнтовно о 18:00.

Останнім часом РНБО збирається регулярно, переважно це пов'язано з накладенням санкцій.

9 червня стало відомо, що Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із восьми країн, причетних до поширення продукції й інформаційного контенту, спрямованих на виправдання агресії Росії проти України й окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.