РНБО запровадила санкції проти осіб, причетних до кібервірусу NotPetya

Рада національної безпеки та оборони України на засіданні 18 червня запровадила санкції проти осіб, причетних до кібервірусу NotPetya. Про це на брифінгу повідомив журналістам секретар РНБО Олексій Данілов.

Він уточнив, що санкції застосовано щодо чотирьох юридичних та шести фізичних осіб, пов’язаних зі спецслужбами Росії.

«Ці юридичні і фізичні особи безпосередньо причетні до розробки компоненту вірусу NotPetya, вони здійснювали його адміністрування, модерацію, організовували кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури нашої країни. Також було встановлено, що ці кіберзлочинці внесені до санкційних списків США, і обвинувачуються правоохоронними органами Сполучених Штатів у здійсненні кібератак проти США», – заявив Данілов.

Шкідлива програма NotPetya вразила тисячі комп’ютерів не тільки в Україні, яка була головною мішенню атаки, але і у всьому світі.