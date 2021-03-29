Держгеонадра: анульовані 19 спецдозволів для компаній, проти яких діють санкції РНБО

Державна служба геології та надр України анулювала спеціальні дозволи на користування надрами для 19 компаній, проти яких Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції.

«Президент Володимир Зеленський затвердив указом відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони України, дію 19 спецдозволів на користування надрами анульовано. Наказ про анулювання спецдозволів зазначених фірм опубліковано на сайті Держгеонадр», – йдеться в повідомленні пресслужби Держгеонадр.

Президент України 25 березня підписав указ, яким у дію вводяться санкції РНБО проти 19 компаній зі сфери користування надрами.

Безстрокові санкції застосовані проти компаній: «Гео конект», «Глобал гео інвест», «Транс сет гео», «Гео пост», «Гео вертикаль», «Гео таргет», «Надра прайд», «Гео форс», «Гео стенс», «Надра Вест Груп», «Бест віл компані», «Надра простір», «Інфо гео тренд», «Ейджин марка», «Еко газ альянс», «Епівал енерджи», «Юноліт оіл», «Профі нафт», «Бест гео тек».

У РНБО зазначали, що застосовані до цих компаній санкції є максимальними. Ними передбачено:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції;

заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.