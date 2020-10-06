Держгеонадра не продовжили дозвіл компанії з орбіти Медведчука на видобуток золота на Закарпатті – «Схеми»

Державна служба геології і надр України не продовжила право на видобуток золота у Закарпатській області товариству з обмеженою відповідальністю «Мармарош», часткою в якому володіє дружина Віктора Медведчука – голови політради партії «Опозиційна платформа – за життя», – бо компанія не сплатила збір за продовження дії спецдозволу на користування надрами.

Про це йдеться у відповіді Державної служби геології і надр на інформаційний запит програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

«У зв’язку з несплатою збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами наказом Держгеонадр від 16.12.2019 №483 скасовано наказ Держгеонадр від 16.08.2019 №281 про продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами від 23.02.2012 №4104, наданого ТОВ «Мармарош», з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки поліметаловмісних руд ділянки «Гаврищук», що знаходиться у Рахівському районі Закарпатської області», – йдеться у відповіді Держгеонадр.

У 2012 році ТОВ «Мармарош» отримало спецдозвіл терміном на чотири роки для геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ поліметалевих руд (у тому числі золота) ділянки «Гаврищук» у Рахівському районі на Закарпатті. Це спричинило активні протести місцевих мешканців.

У 2016 році ТОВ «Мармарош» вирішило продовжити строк дії спецдозволу через суд. І Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив адміністративний позов компанії. Суд постановив «зобов’язати Державну службу геології та надр України видати наказ про продовження на 4 роки, тобто до 06 грудня 2020 року».

Спираючись на це рішення, у серпні 2019 року голова Державної служби геології і надр видав наказ №281, яким наказав продовжити спецдозвіл ТОВ «Мармарош» до 6 грудня 2020 року. Однак спецдозвіл так і залишався недійсним.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, співзасновником ТОВ «Мармарош» є кіпрська компанія «Леронзор Трейдінг ЛТД».

У своїй декларації Віктор Медведчук вказав, що бенефіціарним власником «Леронзор Трейдінг ЛТД» є його дружина, телеведуча Оксана Марченко. Керівником ТОВ «Мармарош» є В'ячеслав Гук. У 2019 році він балотувався у народні депутати по 71 округу (Закарпаття з центром у місті Хуст) від «Опозиційної платформи – за життя», однак програв гонку.

У коментарі журналістам «Схем» В’ячеслав Гук зазначив, що поки що в компанії не вирішили, чи варто продовжувати розробку родовища, і «щось більш-менш відомо буде вже після (місцевих – ред.) виборів», які мають відбутися 25 жовтня.

Віктор Медведчук у червні 2020 року заявив журналістам «Схем», що нікому не дає коментарів стосовно бізнесу. Однак два роки тому політик розповів, як працює їхній родинний бізнес: «Оксана Марченко, моя дружина, не займається бізнесом. Вона володіє бізнесом. Раз. А керую бізнесом я».