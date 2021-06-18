РНБО підтримала стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України

Рада національної безпеки та оборони підтримала Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, яку на засіданні 18 червня представив віцепрем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

«Цей документ визначає конкретні кроки, які необхідно здійснити в структурі управління, системі планування, розвитку експортного потенціалу, а також кадрового потенціалу ОПК України до 2030 року. Серед пріоритетних напрямів та завдань – реорганізація підприємств-учасників ДК «Укроборонпром», підприємств Міноборони, Мінстратегпрому, Державного космічного агентства України та інших органів управління», – повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

За словами Уруського, стратегія визначає основи державного регулювання та шляхи забезпечення державної підтримки оборонного сектору економіки.

«Серед заходів державного протекціонізму - надання податкових пільг і звільнення від сплати ввізного мита та багато іншого. Крім того, згідно зі стратегією обсяг коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення розвитку ОПК, щороку має становити не менше ніж 0,5% ВВП», – мовиться у повідомленні.

На засіданні 18 серпня РНБО також ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо осіб, пов’язаних з поширенням вірусу NotPetya. Також було анульовано ліцензії недобросовісних надрокористувачів.