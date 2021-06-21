Фірташ «категорично заперечує» звинувачення РНБО – адвокат

Український олігарх Дмитро Фірташ «категорично заперечує звинувачення», про які йшлося у рішенні Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження проти нього санкцій. Про це йдеться у заяві адвоката Фірташа Ленні Девіса, поширеній американською адвокатською фірмою Davis Goldberg & Galper PLLC.

«Пан Фірташ не отримав попередження і не мав можливості оскаржити звинувачення у Раді безпеки. Оскільки його не поставили до відома щодо рішення Ради безпеки, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні», – мовиться у заяві.

Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа, повідомив 18 червня секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання ради. За його словами, йдеться про участь Фірташа у титановому бізнесі, зокрема, постачання сировини, яка йде, за даними української розвідки та спецслужб, на військові підприємства Росії.

Дмитро Фірташ був, серед іншого, прямим власником підприємства «Кримський титан», що розташоване в нині окупованому Криму і перереєстроване за російським законодавством, до 2016 року. Компанія живе і за українськими законами – користується пільгами кримської «вільної економічної зони», яку запровадили від початку окупації. За повідомленнями, нині підприємство зареєстроване на бізнес-оточення Фірташа.