Голова Росгвардії вперше повідомив про присутність росгвардійців у Сирії

У Сирії проходить службу обмежений контингент військ Росгвардії, заявив 6 травня директор відомства Віктор Золотов у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Раніше про відправку підрозділів Росгвардії в Сирію не повідомляли.

«Війська виконують завдання без зривів. Ми виконуємо завдання спільно з об'єднаним угрупованням військ на Північному Кавказі, обмеженим контингентом у Сирійській Арабській Республіці», – сказав Золотов.

Він також розповів, що 115-а окрема бригада особливого призначення Росгвардії зараз охороняє об’єкти в Керченській протоці в безпосередній близькості від анексованого Криму і транспортний перехід (Керченський міст).

Росгвардія була створена указом президента Путіна в квітні 2016 року на базі внутрішніх військ МВС. Тоді основними завданнями Росгвардії були названі охорона громадського порядку всередині Росії, боротьба з тероризмом і екстремізмом (також усередині країни), охорона російських державних об’єктів і російських високопоставлених чиновників. Використання підрозділів Росгвардії за межами Росії в законі не прописане.

Зараз росгвардійці, крім інших своїх обов’язків, разом із поліцейськими займаються патрулюванням вулиць Росії і штрафують людей, які порушують карантин.

У кінці 2016 року ЗМІ стало відомо про відправку до Сирії зведеного загону чеченських бійців спеціального призначення з батальйонів «Схід» і «Захід». Глава Чечні Рамзан Кадиров, коментуючи ці повідомлення, заявив, що зазначених підрозділів у республіці не існує. Через кілька місяців для «миротворчої місії» в Сирію направили батальйон військової поліції з Інгушетії.