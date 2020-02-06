МЗС Росії підтверджує загибель російських військових у Сирії, але не вказує число

Міністерство закордонних справ Росії офіційно підтвердило загибель російських військових у Сирії, але не уточнило ані числа втрат серед росіян, ані обставин цих інцидентів. У поширеній 6 лютого заяві МЗС ідеться про «небезпечне зростання напруженості та сплеск насильства в Ідлібі».

«У середині січня російські та турецькі військові зробили чергову спробу запровадити «режим тиші» в Ідлібській зоні деескалації. Але терористи (так Москва і Дамаск називають озброєні загони опозиції, які протистоять режиму Башара Асада – ред.) не тільки не знизили своєї бойової активності, а навпаки наростили атаки. Тільки за два останні тижні січня відзначено понад 1000 нападів. Рахунок загиблим і пораненим серед сирійських військовослужбовців і мирних жителів за межами зони деескалації пішов на сотні. Трагічно загинули російські та турецькі військові фахівці», – вказано в повідомленні.

На початку лютого у засобах інформації з’явилися повідомлення про загибель у Сирії чотирьох офіцерів із загону спецпризначення ФСБ Росії, але офіційне повідомлення було лише про загибель одного зі співробітників спецслужби. Джерелом повідомлення були не центральні органи російської влади, а адміністрація Тамбовської області, яка підтвердила загибель лейтенанта ФСБ Всеволода Трофимова.

За даними «Нової газети», бійці ФСБ гарантували безпеку під час зустрічі представників Сирії та Туреччині.