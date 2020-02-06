Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 лютого 2020, Київ 12:23
Новини | Міжнародні

МЗС Росії підтверджує загибель російських військових у Сирії, але не вказує число

Турецький військовий конвой у провінції Ідліб, Сирія, 3 лютого 2020 року

Міністерство закордонних справ Росії офіційно підтвердило загибель російських військових у Сирії, але не уточнило ані числа втрат серед росіян, ані обставин цих інцидентів. У поширеній 6 лютого заяві МЗС ідеться про «небезпечне зростання напруженості та сплеск насильства в Ідлібі».

«У середині січня російські та турецькі військові зробили чергову спробу запровадити «режим тиші» в Ідлібській зоні деескалації. Але терористи (так Москва і Дамаск називають озброєні загони опозиції, які протистоять режиму Башара Асада – ред.) не тільки не знизили своєї бойової активності, а навпаки наростили атаки. Тільки за два останні тижні січня відзначено понад 1000 нападів. Рахунок загиблим і пораненим серед сирійських військовослужбовців і мирних жителів за межами зони деескалації пішов на сотні. Трагічно загинули російські та турецькі військові фахівці», – вказано в повідомленні.

На початку лютого у засобах інформації з’явилися повідомлення про загибель у Сирії чотирьох офіцерів із загону спецпризначення ФСБ Росії, але офіційне повідомлення було лише про загибель одного зі співробітників спецслужби. Джерелом повідомлення були не центральні органи російської влади, а адміністрація Тамбовської області, яка підтвердила загибель лейтенанта ФСБ Всеволода Трофимова.

За даними «Нової газети», бійці ФСБ гарантували безпеку під час зустрічі представників Сирії та Туреччині.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG