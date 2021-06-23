США: конгресмени закликають Білий дім домогтися видачі Фірташа з Австрії

Законодавці Конгресу посилюють тиск на Білий дім, вимагаючи збільшити зусилля для екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до США.

У листі, оприлюдненому двопартійною групою членів Палати представників від 22 червня, конгресмени висловили припущення, що Дмитро Фірташ корумпував австрійську судову систему.

У листі на ім’я державного секретаря Ентоні Блінкена та генерального прокурора Мерріка Гарленда депутати-демократи Марсі Каптур і Майк Квіґлі, а також республіканці Брайан Фіцпатрік та Енді Гарріс – зазначили, що Австрія, на їхню думку, затягує відповіді на запит США, і припустив, що Фірташ зміг підкупити австрійську судову систему.

«Ми стурбовані тим, що пан Фірташ використав своє значне багатство та зловмисний вплив, щоб зруйнувати правову систему цієї країни для уникнення екстрадиції та відповідальності перед законом», – йдеться в листі.

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Цей лист є розвитком тривалої і політично забарвленої справи, пов’язаної з Фірташем, який збагатився під час торгівлі природним газом між Росією та Україною в 1990-х і 2000-х роках.

У 2014 році американська прокуратура звинуватила його у хабарництві. З того часу олігарх протидіє спробам США домогтися його екстрадиції з Австрії, де він живе більшу частину часу.

Міністерство юстиції Австрії наразі не відповіло на звернення Радіо Свобода поштою та телефоном із проханням прокоментувати листа. Не вдалося також негайно зв’язатися з американськими юристами Фірташа для коментарів.

США звинувачують Фірташа та ще п’ятьох людей у змові у 2006-2010 роках з метою виплати не менше 18,5 мільйона доларів хабаря індійським чиновникам для придбання титанової шахти в Індії. Український магнат нібито мав намір продати частину продукції американському аерокосмічному гіганту Boeing.

Йому висунули обвинувачення в червні 2013 року, а потім заарештували у Відні на прохання США в березні 2014 року – менше ніж через два тижні після втечі президента України Віктора Януковича з Києва внаслідок Революції гідності.

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Верховний суд Австрії у червні 2019 року підтримав екстрадицію Фірташа, але суд нижчої інстанції зупинив дію цього рішення, щоб дати Фірташу можливість надати нові докази, які можуть дати підстави для перегляду справи.

Раніше цього року представник австрійського суду сказав Радіо Свобода, що пандемія не дозволила команді правників Фірташа приїхати в Україну для збору нових доказів, включаючи опитування людей.

Фірташ, якого звинуватили у зв’язках з організованими злочинними групами в Росії та в інших регіонах, заробив свої статки на тісних зв’язках з Кремлем.

Магнат імпортував російський природний газ за цінами, нижчими від ринкових, і заробив мільярди доларів, перепродаючи його Україні за значно вищими цінами.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 18 червня повідомив, що РНБО вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа.