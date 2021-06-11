Уряд не може дозволити Коломойському «відігравати таку роль на ринку нафтопродуктів» – Вітренко

Керівництво «Нафтогазу» обговорювало з представниками уряду США роль українських олігархів Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського на українському енергетичному ринку. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода у Вашингтоні повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«На жаль, за попереднього керівництва «Нафтогазу» зупинився відповідний до західних стандартів і стандартів ОЕСР пошук нового голови правління «Укрнафти», який би не був підконтрольний Коломойському. Зараз ми починаємо відновлювати ці пошуки нового голови правління «Укрнафти» – дочірньої компанії, де Коломойський є міноритарним акціонером», – сказав Вітренко.

За його словами, «головна ідея полягає в тому, що уряд не може дозволити Коломойському відігравати таку роль на ринку нафти й нафтових продуктів». «Уряд зобов’язаний забезпечити, щоб у нас був належний ринок без зловмисного впливу будь-яких олігархів», – наголошує керівник «Нафтогазу».

Стокгольмський арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції у позові Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці у справі про «Укрнафту», заявив міністр юстиції Денис Малюська 4 лютого. За його словами, ці троє позивачів «хотіли стягнути з України більше 6 мільярдів доларів США».

ПАТ «Укрнафта» виробляє 86% нафти в державі. Понад половину акцій належить державі, 42% – структурам Ігоря Коломойського. Попри такий розподіл серед акціонерів, упродовж багатьох років компанію фактично очолювали керівники, лояльні олігарху.