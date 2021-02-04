Малюська: арбітраж відмовився розглядати позов Коломойського і партнерів щодо «Укрнафти»

Стокгольмський арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції у позові Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці у справі про «Укрнафту», заявив міністр юстиції Денис Малюська 4 лютого.

«Пани Коломойський, Боголюбов та Палиця хотіли стягнути з України більше 6 мільярдів (!!) доларів США та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. Після майже шести років судового процесу арбітраж сьогодні їм відмовив», – написав Малюська.

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Він нагадав, що в 2015 році кіпрські компанії Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited та Bordo Management Limited, кінцевими бенефіціарами яких є Коломойський, Боголюбов та Палиця, подали позов проти держави Україна до Стокгольмського арбітражного трибуналу.

Вони, як власники сукупно більше як 40% акцій компанії «Укрнафта», обстоювали свої вимоги тим, що національна компанія «Нафтогаз України» нібито відбирала газ, який належав «Укрнафті». Також акціонери звинувачували державні компанії в невиконанні рішень українських судів та підвищенні ставки оплати за користування надрами для видобутку газу.

За оцінкою Малюськи, сума, яку вимагали компанії Коломойського, Палиці та Боголюбова, вимагали суму, яка перевищує витрати з українського бюджету на освіту та науку в 2021 році.

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«Винесення рішення Стокгольмським арбітражем кілька разів відкладалося. Відчувалося, що позивачі щось підозрюють та затягують процес. Але сьогодні це сталося – арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський, Боголюбов та Палиця отримали нуль доларів США, а не 6 мільярдів», – підсумував Малюська.

Компанія «Укрнафта» наразі не коментувала цю заяву міністра.

ПАТ «Укрнафта» виробляє 86% нафти в державі. Понад половину акцій належить державі, 42 – структурам Ігоря Коломойського.