Зеленський підписав закон про продаж землі через е-аукціони

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони, йдеться на сайті Верховної Ради.

Як вказано у пояснювальній записці до документа, зараз аукціони з продажу землі проходять у застарілій формі – з фізичною присутністю учасників, підняттям табличок зі ставками тощо. При цьому електронні аукціони вже довели свою ефективність під час продажу об’єктів малої приватизації, а також дозволили збільшити вартість цих лотів.

З набуттям законом чинності земельні онлайн-торги проводитимуться в єдиній електронній торговій системі в режимі реального часу. За підсумками аукціонів укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, права на забудову або довгострокової оренди земельної ділянки з переможцем торгів, який запропонував найвищу ціну. Також зміниться розмір гарантійного внеску за лотом, який становить не менш як 30% від стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування ділянкою.

Закон про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав оренди на них через електронні аукціони український парламент ухвалив 18 травня.