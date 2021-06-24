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Новини | Економіка

Зеленський підписав закон про продаж землі через е-аукціони

Закон про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав оренди на них через електронні аукціони український парламент ухвалив 18 травня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони, йдеться на сайті Верховної Ради.

Як вказано у пояснювальній записці до документа, зараз аукціони з продажу землі проходять у застарілій формі – з фізичною присутністю учасників, підняттям табличок зі ставками тощо. При цьому електронні аукціони вже довели свою ефективність під час продажу об’єктів малої приватизації, а також дозволили збільшити вартість цих лотів.

З набуттям законом чинності земельні онлайн-торги проводитимуться в єдиній електронній торговій системі в режимі реального часу. За підсумками аукціонів укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, права на забудову або довгострокової оренди земельної ділянки з переможцем торгів, який запропонував найвищу ціну. Також зміниться розмір гарантійного внеску за лотом, який становить не менш як 30% від стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування ділянкою.

Закон про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав оренди на них через електронні аукціони український парламент ухвалив 18 травня.

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