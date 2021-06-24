Зеленський підписав указ про санкції проти 312 фізичних і 103 юридичних осіб, запропонованих урядом

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 червня, яким продовжуються персональні й економічні санкції проти 312 фізичних і 103 юридичних осіб. Список цих осіб надав Кабінет міністрів.

Документ оприлюдений на сайті президента 24 червня.

У переліку осіб, проти яких запроваджені обмежувальні заходи, значаться, зокрема, генеральний директор російського «Першого каналу» Костянтин Ернст, головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян, а також інші російські журналісти й політичні діячі.

До списку юросіб, проти яких запроваджені санкції РНБО, входять російські ЗМІ, авіакомпанії, військово-промислові держпідприємства Росії, компанії, розташовані на території окупованого Криму.

Іншими указами, оприлюдненими 24 червня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони проти банків у Росії і на окупованих нею територіях (загалом 55 юросіб), проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа, а також проти російських високопосадовців і олігархів.