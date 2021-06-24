Зеленський підписав указ про санкції проти російських банків

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 червня про запровадження санкцій проти банків у Росії і на окупованих нею територіях (загалом 55 юросіб) і трьох фізичних осіб. Указ оприлюднений на сайті голови держави 24 червня.

Санкції запроваджені на три роки.

Обмежувальні заходи, зокрема блокування активів і заборона в’їзду в Україну, запроваджені проти двох жителів Москви, засновників «Севастопольського морського банку» Олександра і Лідії Анненкових, а також проти жителя окупованого Криму Романа Святого, який є судовим приставом у Сімферополі.

Серед банків, проти яких запроваджені санкції – «Сбербанк», «ВТБ», «Газпром Банк», а також так звані «банки» «ДНР» і «ЛНР», «Севастопольський морський банк».