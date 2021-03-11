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11 березня 2021, Київ 19:39
Новини | Політика

РНБО продовжила санкції щодо двох російських банків – Данілов

За словами Олексія Данілова, санкції продовжили на три роки

Рада національної безпеки та оборони продовжила санкції щодо двох російських банків на три роки. Про це повідомив на брифінгу 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов.

«На сьогодні у нас було два російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року. 19 березня (2021 року - ред.) у них закінчується термін. Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій на три роки», – сказав Данілов.

20 березня 2019 року Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про запровадження нових санкцій проти Росії.

За ініціативою Кабінету міністрів України, Служби безпеки України і Національного банку України, запроваджені санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Крім того, на підставі пропозицій Національного банку України продовжені санкції стосовно чотирьох банків з капіталом Росії.

Рішення РНБО своїм указом ввів у дію п’ятий президент України Петро Порошенко.

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