РНБО продовжила санкції щодо двох російських банків – Данілов

Рада національної безпеки та оборони продовжила санкції щодо двох російських банків на три роки. Про це повідомив на брифінгу 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов.

«На сьогодні у нас було два російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року. 19 березня (2021 року - ред.) у них закінчується термін. Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій на три роки», – сказав Данілов.

20 березня 2019 року Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про запровадження нових санкцій проти Росії.

За ініціативою Кабінету міністрів України, Служби безпеки України і Національного банку України, запроваджені санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Крім того, на підставі пропозицій Національного банку України продовжені санкції стосовно чотирьох банків з капіталом Росії.

Рішення РНБО своїм указом ввів у дію п’ятий президент України Петро Порошенко.