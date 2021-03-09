Норвегія зупинила продаж оборонного заводу російській компанії

Уряд Норвегії зупинив продаж заводу з виробництва двигунів російській компанії. Перевіркою угоди займається контррозвідувальне Управління національної безпеки. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на міністерство юстиції країни.

Завод Bergen Engines належить британській Rolls-Royce. Він виробляє дизельні та газопоршневі двигуни. На початку лютого англійська компанія анонсувала його продаж структурі російського «Трансмашхолдингу» приблизно за 150 мільйонів євро.

«Трансмашхолдинг» повідомив, що таким чином планує розширити свою присутність на ринку мікроелектростанцій для віддалених об’єктів. Однак в Норвегії побоюються використання підприємства у військово-промисловому комплексі.

Bergen Engines – виробник корабельних двигунів, які використовуються ВМС Норвегії. Двигуни компанії стоять на норвезьких патрульних кораблях, розвідувальному судні і заплановані до постачання на криголамні судна, які будують для військових.

Корабельні двигуни – одна з найбільш проблемних галузей для російського суднобудування. У проєкті стратегії розвитку суднобудівної промисловості Мінпромторгу ситуація з корабельними двигунами названа «особливо критичною». До 2014 року значну частину з них Росія закуповувала в Україні і країнах НАТО, однак це стало неможливим через санкції.

Спроби закупити китайські двигуни не влаштували російських військових, писали російські спеціалізовані видання, зокрема й через постійні поломки. До складу норвезького заводу входить не тільки виробничий майданчик, але і конструкторське бюро. В кінці 2020 року російський постачальник двигунів для військових – Об'єднана суднобудівна корпорація – повідомляв про створення науково-технічного центру суднових рухових установок разом з «Траншмашхолдингом».

Міністр юстиції повідомила, що планує провести окремий брифінг щодо ситуації з членами парламенту. Вона додала, що Норвегія вітає іноземні інвестиції, але вони повинні бути збалансовані з потенційними загрозами національній безпеці.