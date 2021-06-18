Затримка допомоги Україні від США: видання Politico навело подробиці

Американське видання Politico навело деякі подробиці оприлюдненої раніше інформації про те, що адміністрація президента США відклала пакет військової допомоги Україні.

Цей пакет адміністрація готувала, коли навесні Росія здійснила масове нарощування своїх військ біля кордонів України і в окупованому Криму, але коли Москва почала скорочувати чисельність своїх військ, і з наближенням саміту президентів США і Росії цю допомогу відклали.

Із повідомленням про те, що адміністрація Джо Байдена відклала «пакет летальної і нелетальної допомоги Україні на суму десятків мільйонів доларів», виступив 16 червня з посиланням на «людей, знайомих із цим рішенням», щоденник Washington Post. Як написала газета, це рішення викликало критику чільних республіканців.

За тим повідомленням, посадовці США заявляли, що не скасували цього пакету і можуть усе ще надати його, якщо Росія знову посилить присутність на кордоні України. Вона також нагадали про інший пакет допомоги України, про який оголосив Пентагон 11 червня, на суму 150 мільйонів доларів, який передбачає надання контрбатарейних радарів, обладнання для радіоелектронної боротьби і системи боротьби з безпілотниками.

Цю інформацію підтвердило видання Politico, уточнивши з посиланням на чотири ознайомлені зі справою джерела, що пакет допомоги, який почали формувати на вказівку Ради національної безпеки США, врешті зупинили теж на вказівку саме РНБ. Одне з джерел так само підтвердило, що пакет допомоги підготований і може бути швидко наданий Україні.

Співавтор статті в Politico Пол МакЛірі: «Білий дім тим часом пригальмував пакет військової допомоги Україні, що містив деякі летальні озброєння, але й далі готовий надати його, коли Міноборони і Держдепартамент узгодять деталі»

За даними двох джерел видання Politico, відкладений пакет на суму до 100 мільйонів доларів мав передбачити надання Україні систем протиповітряної оборони малого радіусу дії, стрілецької зброї і додаткової кількості протитанкових озброєнь.

Видання нагадує, що від часу, коли Росія 2014 року вдерлася до України і анексувала Крим, США надали Києву військової допомоги на суму близько 2,5 мільярдів доларів, серед того в вигляді неозброєних безпілотників, радіостанцій і протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Зокрема, тільки цього року Пентагон схвалив два пакети допомоги Україні на загальну суму 275 мільйонів доларів.

Перший, у березні, складався ще з двох озброєних патрульних катерів Mark VI, які є частиною великого пакету на 600 мільйонів доларів і складається загалом із 16 катерів, а також 32 морських артилерійських систем Seahawk A2 і десятків 30-міліметрових гармат для мілководних катерів.

А в червні був схвалений другий пакет на суму 150 мільйонів доларів, про який згадано вище.

Воно нагадує й ситуацію 2019 року, коли тодішній президент Дональд Трамп домігся блокування партії летальної допомоги України, щоб вчинити тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той оголосив про розслідування проти сина Байдена.