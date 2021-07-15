Суд ЄС обмежив роботу гілки «Північного потоку» в Німеччині

Суд Євросоюзу відхилив апеляцію Німеччини і підтримав вимогу Польщі обмежити на 50 відсотків потужність газопроводу Opal – продовження «Північного потоку» по Німеччині до кордону з Чехією.

Суд на підставі принципу енергетичної солідарності вирішив, що судова ухвала від вересня 2019 року за позовом Варшави було обґрунтованою.

У «Північного потоку» два сухопутних продовження по Німеччині – Nel у Нідерланди і Opal у Чехію. Opal підпорядковується третьому енергопакету ЄС, згідно з яким російський «Газпром» може претендувати тільки на половину потужності газопроводу.

У 2016 році Єврокомісія дозволила «Газпрому» брати участь в аукціонах ще на 30 відсотків потужності. Рішення оскаржила Польща. У 2019 рік позов був задоволений. Німеччина подала апеляцію.