Сенатор Круз блокує призначення в Держдепартаменті, вимагаючи санкцій проти «Північного потоку-2»

Американський сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз заблокував кілька ключових призначень у Держдепартаменті США, вимагаючи від адміністрації Джо Байдена санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє канал NBC News з посиланням на чотири анонімні джерела, обізнані з темою.

Керівні посади в Державному департаменті затверджуються у Сенаті. Круз використовує своє право відкладати розгляд питань, щоб затягнути призначення. Так він намагається змусити адміністрацію президента жорсткіше діяти проти проєкту газопроводу. Раніше команда президента США Джо Байдена заявила, що санкції вже не зможуть зупинити будівництво.

У травні президент Байден заявив, що вважає, що запровадження нових санкцій проти «Північного потоку» зашкодить відносинам Вашингтона з європейськими партнерами. Газопровід вже практично добудований, і штрафні заходи на цьому етапі стали б контрпродуктивними, заявив президент США. Інші сенатори, які виступають проти газопроводу, не підтримали Круза, відзначає NBC.

Голова сенатського Комітету у закордонних справах демократ Роберт Менендез минулого тижня розкритикував тиск Круза і припустив, що дії республіканця можуть бути пов’язані з його президентськими амбіціями. У 2016 році політик висувався на вибори президента, але посів друге місце на праймеріз Республіканської партії після Дональда Трампа.

«Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік безпосередньо з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Росія вже оголосила про завершення укладання першої гілки. Будівництво останніх кілометрів на довгий час було зупинене завдяки санкціям адміністрації Дональда Трампа і протестам екологів у німецьких судах.

Противники проєкту впевнені, що Росія спробує використовувати його для політичного тиску на країни Європи і Україну, погрожуючи їм скороченням поставок газу в разі виникнення конфліктних ситуацій. Москва це заперечує.