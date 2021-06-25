Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Лідери ЄС відмовилися від ідеї зустрічі з Путіним через протести сусідів Росії

Після того, як ідею зустрічі відкинули, Меркель заявила, що навіть без неї «будуть вивчені формати... за яких можна починати діалоги»

Лідери країн Європейського союзу відкинули ідею проведення зустрічі з президентом Володимиром Путіним через протести з боку країн-членів, що межують з Росією.

У заяві від 25 червня лідери зазначили, що «вивчать формати й умови діалогу з Росією», не згадавши про зустрічі на вищому рівні загалом або плани зустрічі з Путіним.

Франція і Німеччина запропонували провести перший саміт ЄС з Путіним з січня 2014 роки після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії у Женеві 16 червня. «Ми не можемо продовжувати без діалогу. Ми повинні говорити, в тому числі про наші розбіжності. Це єдиний спосіб їх вирішити», – заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Однак після нічних переговорів на саміті в Брюсселі канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала журналістам, що угоди щодо зустрічі, яку Москва вітала, не досягнуто.

«Це була дуже ґрунтовна і непроста дискусія», – зазначила вона.

Меркель також виступала за проведення зустрічі, заявивши законодавцям в Берліні, що події останніх місяців показали, що «недостатньо, якщо ми неузгоджено реагуємо на безліч російських провокацій». Вона закликала створити «механізми для загальної та одностайної відповіді» на те, що вона назвала «гібридними атаками з боку Росії». Це включає в себе роботу з такими країнами, як Україна, Білорусь і західні Балкани, а також пряму взаємодію з Росією та Путіним.

Після того, як ідею зустрічі відкинули, Меркель заявила, що навіть без неї «будуть вивчені формати... за яких можна починати діалоги».

Німеччина має сильні економічні інтереси в Росії і очікує завершення проєкту будівництва газопроводу «Північний потік-2», по якому російський газ буде поставлятися в Німеччину.

Росія є найбільшим постачальником природного газу в ЄС і грає ключову роль в питаннях, пов'язаних зі стратегічними інтересами Європи, включаючи ядерну угоду з Іраном і збройні конфлікти в Сирії та Лівії.

Але ЄС і Росія знаходяться на протилежних сторонах у низці питань, зокрема пов’язаних з Україною та Білоруссю. Вони також звинувачують один одного у втручанні в вибори, поширенні дезінформації та загрозі безпеці та стабільності в Східній Європі.

Саміти ЄС з Росією завершилися після того, як Москва окупувала український Крим у березні 2014 року та Захід ввів санкції. Конфлікт за участі російських гібридних сил все ще триває на сході України, також Росія викликала занепокоєння цієї весни, нарощуючи війська на своєму кордоні з Україною і в окупованому Криму.

Серед лідерів, які виступили проти саміту, був президент Литви Гітанас Науседа, який закликав до обережності у відносинах з Росією. «Поки ми не бачимо радикальних змін в моделі поведінки Росії. Якщо без будь-яких позитивних змін в поведінці Росії ми почнемо взаємодіяти, це буде посилати дуже невизначені і погані сигнали», – сказав Науседа.

Він зазначив, що ідея саміту була схожа на «спробу залучити ведмедя, щоб зберегти горщик з медом в безпеці».

Прем’єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що ЄС ризикує нагородити Росію зустріччю на вищому рівні, незважаючи на те, що дипломатія не змогла покласти край конфлікту на Україні.

У Заяві лідерів міститься попередження про санкції щодо Москви, вона продовжить те, що ЄС називає політикою дезінформації, кібератак та втручання у спробі розділити блок.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG