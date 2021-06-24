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Посол США в Росії Джон Салліван повернувся до Москви

«Готовий працювати … з Росією для досягнення нашої мети – встановлення стабільних і передбачуваних відносин між нашими країнами», – процитував речник посольства Саллівана

Посол США в Росії Джон Салліван повернувся до Москви 24 червня. Повідомлення про це поширив речник американського посольства.

«Повернувся сьогодні до Москви. Готовий працювати … з Росією для досягнення нашої мети – встановлення стабільних і передбачуваних відносин між нашими країнами», – процитував речник Саллівана.

Посол США поїхав до Вашингтона в кінці квітня. 16 квітня, після того, як США оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії і про висилку російських дипломатів, МЗС Росії рекомендував Саллівану поїхати додому на консультації. Таку ж рекомендацію передав йому на зустрічі помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков.

20 червня посол Росії в США Анатолій Антонов повернувся до Вашингтона після тримісячної відсутності. У березні він був відкликаний на консультації до Москви – на наступний день після того, як президент США Джо Байден в телеінтерв’ю ствердно відповів на запитання, чи вважає він російського президента Володимира Путіна «вбивцею».

Домовленість про повернення послів була досягнута на саміті в Женеві, де 16 червня зустрілися президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін.

Путін і Байден віч-на-віч у Женеві (відео)
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Путін і Байден віч-на-віч у Женеві (відео)

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