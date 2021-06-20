Посол Росії повертається в США після 3 місяців консультацій у Москві

Посол Росії в США Анатолій Антонов вранці 20 червня вилетів із Москви в Нью-Йорк. Він повертається до Сполучених Штатів після тримісячної відсутності.

У березні посла відкликали на консультації до Москви. Це сталося на наступний день після того, як президент США Джо Байден у телеінтерв’ю ствердно відповів на запитання, чи вважає він російського президента Володимира Путіна – «вбивцею».

У квітні Москву – після низки рекомендацій російської влади – залишив і американський посол Джон Салліван. У Вашингтоні наголошували, що він повернеться через кілька тижнів.

Домовленість про повернення послів була досягнута на саміті в Женеві, де 16 червня зустрілися Путін і Байден.

Антонов вже 21 червня має повернутися до роботи у Вашингтоні. Він сказав російському державному агентству новин «РИА Новости», що налаштований оптимістично і хоче сприяти побудові «рівноправних і прагматичних» відносин зі США.

Американський посол має повернутися в Москву наступного тижня.

Відносини двох країн залишаються напруженими. Незважаючи на повернення послів, залишаються в силі всі запроваджені недавно обмеження на роботу дипмісій, у тому числі рішення російської влади внести США в список «недружніх держав». Президенти США і Росії на саміті в Женеві домовилися почати діалог про стратегічну стабільність і кібербезпеку, проте як він буде виглядати на практиці, поки що невідомо.