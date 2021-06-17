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Кулеба: після саміту Байдена з Путіним Росія має піти з України

Дмитро Кулеба під час інтерв’ю агентству Reuters 17 червня також звернув увагу, що Росія не має права вето на вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що вітає тверді слова президента США Джо Байдена під час його недавньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і що настав час змусити Росію вивести свої сили з України.

Ці переговори, сказав Кулеба в інтерв’ю агентству Reuters, не викликали в України ніяких занепокоєнь. «Цей саміт засвідчив, що Америка повернулася, і тепер настав час змусити Росію відійти з України», – сказав він.

«Президент Путін не побачив… ніяких запрошень США поторгуватися з питань України. І це принципово, бо ми домовилися зі США, що не буде ніяких оборудок про Україну без України, і Америка дотримала свого слова», – наголосив міністр.

Кулеба також звернув увагу, що Росія не має права вето на вступ України до НАТО, і додав, що Україна посилює «словесний тиск» на НАТО щодо свого вступу, бо, воюючи з російськими гібридними силами на сході країни, залишається в «вакуумі безпеки», і це змушує Україну «бути активною і настирною».

Раніше 17 червня в Кремлі повторили давню позицію Москви, що членство України в НАТО буде «червоною лінією» для Росії, – яку останніми днями знову й знову повторював Путін. Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, Москву непокоять розмови про те, що Київ одного дня може отримати План дій щодо членства – перший крок на шляху до членства в НАТО.

«Це те, за чим ми дуже уважно спостерігаємо, і це насправді червона лінія для нас – щодо перспектив вступу України в НАТО», – сказав речник Путіна.

Байден, зі свого боку, перед зустріччю з Путіним пообіцяв, що визначить для кремлівського керівника власні «червоні лінії», але не став їх перелічувати.

Останніми днями чільні українські посадовці, починаючи з президента Володимира Зеленського, виступили з цілою низкою заяв із закликами, які іноді межували з вимогами, до Північноатлантичного союзу і до США про прийняття України до НАТО і надання їй Плану дій щодо членства.

Партнери України підтвердили, що вона має право на вступ і що це вирішить союз НАТО самостійно, так що жодна інша сторона не матиме права вето на таке рішення.

Водночас вони застерегли Україну, що для вступу вона має здійснити певні реформи, в першу чергу антикорупційні.

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