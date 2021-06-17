Кулеба: після саміту Байдена з Путіним Росія має піти з України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що вітає тверді слова президента США Джо Байдена під час його недавньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і що настав час змусити Росію вивести свої сили з України.

Ці переговори, сказав Кулеба в інтерв’ю агентству Reuters, не викликали в України ніяких занепокоєнь. «Цей саміт засвідчив, що Америка повернулася, і тепер настав час змусити Росію відійти з України», – сказав він.

«Президент Путін не побачив… ніяких запрошень США поторгуватися з питань України. І це принципово, бо ми домовилися зі США, що не буде ніяких оборудок про Україну без України, і Америка дотримала свого слова», – наголосив міністр.

Кулеба також звернув увагу, що Росія не має права вето на вступ України до НАТО, і додав, що Україна посилює «словесний тиск» на НАТО щодо свого вступу, бо, воюючи з російськими гібридними силами на сході країни, залишається в «вакуумі безпеки», і це змушує Україну «бути активною і настирною».

Раніше 17 червня в Кремлі повторили давню позицію Москви, що членство України в НАТО буде «червоною лінією» для Росії, – яку останніми днями знову й знову повторював Путін. Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, Москву непокоять розмови про те, що Київ одного дня може отримати План дій щодо членства – перший крок на шляху до членства в НАТО.

«Це те, за чим ми дуже уважно спостерігаємо, і це насправді червона лінія для нас – щодо перспектив вступу України в НАТО», – сказав речник Путіна.

Байден, зі свого боку, перед зустріччю з Путіним пообіцяв, що визначить для кремлівського керівника власні «червоні лінії», але не став їх перелічувати.

Останніми днями чільні українські посадовці, починаючи з президента Володимира Зеленського, виступили з цілою низкою заяв із закликами, які іноді межували з вимогами, до Північноатлантичного союзу і до США про прийняття України до НАТО і надання їй Плану дій щодо членства.

Партнери України підтвердили, що вона має право на вступ і що це вирішить союз НАТО самостійно, так що жодна інша сторона не матиме права вето на таке рішення.

Водночас вони застерегли Україну, що для вступу вона має здійснити певні реформи, в першу чергу антикорупційні.