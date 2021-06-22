Посол США повернеться до Москви протягом тижня – речник Держдепартаменту

Посол Сполучених Штатів Джон Салліван повернеться до Москви «цього тижня», через два місяці після того, як залишив посаду на тлі погіршення відносин між Сполученими Штатами та Росією. Про це заявив 21 червня речник Державного департаменту Нед Прайс.

«Це частково тому, що ми залишаємось відданими відкритим каналам комунікації з російським урядом як для просування інтересів США, так і для зменшення ризику хибних оцінок між нашими двома країнами», – сказав Прайс.

Посол Росії Анатолій Антонов повернувся до США 20 червня. Він заявив російським медіа, що налаштований оптимістично і хоче допомогти у побудові «рівних і прагматичних» відносин.

Антонова відкликали в березні після заяви президента США Джо Байдена, який погодився з тезою, що Володимир Путін є «вбивцею».

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Саллівана відкликали для консультацій у квітні, коли Сполучені Штати та Росія оголосили про взаємні санкції та видворення дипломатів.

Після саміту 16 червня в Женеві президент Джо Байден та Володимир Путін оголосили, що їхні посли незабаром повернуться до своїх місій у спробі знизити напругу.

Відносини двох країн залишаються напруженими. Незважаючи на повернення послів, залишаються в силі всі запроваджені недавно обмеження на роботу дипмісій, у тому числі рішення російської влади внести США в список «недружніх держав». Президенти США і Росії на саміті в Женеві домовилися почати діалог про стратегічну стабільність і кібербезпеку, проте як він буде виглядати на практиці, поки що невідомо.