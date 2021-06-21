Росіяни вважають Сталіна найбільш видатною особою в історії, рейтинг Путіна впав удвічі – опитування

Радянський диктатор Йосиф Сталін залишається найпопулярнішою історичною особою серед росіян майже десять років – так вважають 39 відсотків респондентів, випливає з результатів останнього опитування російського «Левада-центру».

Показник же президента Росії Володимира Путіна за чотири роки з останнього аналогічного опитування впав більш ніж удвічі – з 34 до 15 відсотків. Президент Росії займає п’ятий рядок у списку.

На другому місці після Сталіна виявився Володимир Ленін – його вважають найвидатнішою людиною в історії 32 відсотки опитаних росіян. Далі йдуть Олександр Пушкін і Петро I, популярність яких також знизилася за чотири роки – з 34 до 23 відсотків і зі 29 до 19 відсотків – відповідно.

Водночас у порівнянні з 2017 роком, коли таке дослідження проводилося востаннє, зросла частка тих, хто назвав серед видатних історичних особистостей академіка Андрія Сахарова – з двох відсотків до семи, відзначають соціологи.