«Путін відрікся від союзників»: політика Кремля та 9 травня

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи на параді 9 травня в Москві, сказав, що радянський народ «був один на шляху до Перемоги» над нацистською Німеччиною у 1945 році, й, таким чином, не згадав про союзників СРСР з антигітлерівської коаліції. На урочистостях з іноземних лідерів був присутній тільки президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Паради 9 травня також відбулися в багатьох містах Росії й деяких містах анексованого Росією Криму. Водночас у більшості країн світу день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначається 8 травня, в день капітуляції Німеччини. Раніше Володимир Путін у своїх виступах на парадах, як правило, згадував про внесок союзників, а іноді й називав конкретні країни. Про те, що змінилося у 2021 році, розмірковували гості та експерти Радіо Крим.Реалії.

Ось як Володимир Путін під час виступу 9 травня привітав ветеранів і підкреслив роль СРСР у перемозі над нацизмом:

«Вітаю вас з Днем Перемоги! Перемоги колосального, історичного значення для долі всього світу. Зі святом, яке було, є й буде для Росії, для нашого народу священним. Воно наше за правом спорідненості з тими, хто розтрощив, зломив, знищив нацизм. Наше за правом спадкоємців покоління переможців, покоління, яке ми шануємо, яким пишаємося. Дорогі наші ветерани! Ми схиляємося перед вашою мужністю й силою духу, дякуємо за безсмертний приклад згуртованості й любові до Батьківщини. Ви довели, що тільки разом можна досягти, здавалося б, неможливого. Здолали нещадного ворога, захистили свій дім, дітей, рідну країну. Здобули над нацизмом беззастережну Перемогу і прославили у віках 9 травня 1945 року. Ми завжди будемо пам'ятати, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ. У найважчий час війни, у вирішальних битвах, визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був один, один на тяжкому, героїчному та жертовному шляху до Перемоги. Бився на смерть на всіх рубежах, у найжорстокіших боях на землі, на морі та в небі».

Російський політолог Ігор Ейдман, який живе та працює в Німеччині, висловив Крим.Реалії думку, що слова російського президента про роль радянського народу в перемозі над нацистською Німеччиною можуть прийняти за чисту монету лише неосвічені люди.

‒ Путін звертався, безумовно, до російського суспільства, до російського населення ‒ хоча, звичайно ж, не до всього. Там є різні соціальні, культурні верстви. Якось письменник Володимир Войнович сказав, що російська влада апелює до нерозумної частини населення ‒ і те, що говорив Путін 9 травня, на мій погляд, могло бути сприйняте серйозно саме цією частиною. Це люди з психологією підлітків, які міркують категоріями «нашого двору» і «чужих дворів». «Наші» завжди мають рацію, а коли «наших б'ють», треба згуртуватися й цьому протистояти. Всі, хто хоча б елементарно знає історію, можуть тільки посміятися над словами Путіна. Однак те, що радянський народ був один у війні проти гітлерівської Німеччини, відповідає його погляду на речі та пропагандистському мейнстриму, який транслюють федеральні телеканали під диктовку Кремля.

У Росії сформувалася унікальна синкретична релігія, яка містить як елементи традиційного «казенного» православ'я, так і того, що зараз називають «побєдобєсієм»

Ігор Ейдман вважає, що таке вільне поводження з фактами зумовлене тим, що День Перемоги 9 травня набув рис релігійного свята.

‒ Це язичницький культ Перемоги, що насаджується особливо активно в останні роки. У Росії сформувалася унікальна синкретична релігія, яка містить як елементи традиційного «казенного» православ'я, так і того, що зараз називають «побєдобєсієм». Виходить, що 9 травня ‒ нове Різдво або нова Пасха цієї релігії.

За інформацією нещодавнього дослідження сервісу Superjob, «День Перемоги у Великій Вітчизняній війні» став найважливішим святом для росіян. До нього позитивно ставляться 95% респондентів, на другому місці Новий рік, який вважають значним 94% опитаних. Серед важливих свят росіяни назвали також власний день народження, 8 березня й 23 лютого.

Українська журналістка Ольга Лень вказує на те, що російський варіант свята «Великої Перемоги» замовчує зворотний бік тих подій і за своєю природою ретроспективний.

Перенесення основного ідеологічного наративу на 9 травня ‒ це крах ідеології «русского міра»

‒ За радянських часів все-таки були ідеологічні свята, які транслювали щось у майбутнє ‒ розширення соціалістичного способу життя тощо. А 9 травня ‒ це, загалом глухий кут. Це святкування чогось, що насправді є не святом, а великою трагедією. У нинішньому вигляді 9 травня ‒ святкування війни, в якій нехай перемогли, але жахливою ціною і з жахливими втратами. Це дійсно танці на кістках і річ, яка все-таки не дає нічого, що можна було б транслювати в майбутнє. Насправді перенесення основного ідеологічного наративу на 9 травня ‒ це крах ідеології «русского міра». Виходить, що Росії нема чого запропонувати ні власному народу, ні народам довкола як привабливу перспективу на майбутнє. Можна говорити тільки про якесь минуле життя ‒ і навіть говорячи про перемогу, намагаються промовчати про її ціну.

Окрім того, Ольга Лень розглядає парад у Москві 9 травня 2021 року як міжнародний провал Володимира Путіна.

‒ Приїхав тільки один президент Таджикистану, хоча в Кремлі очікували приїзду президента Франції Еммануеля Макрона. На мій погляд, авантюрні військові маневри Путіна напередодні всіх цих свят, спроба нагнітати зокрема і ситуацію навколо України призвели до того, що замість свята та легітимізації себе у світі Путін у результаті отримав абсолютну й тотальну ізоляцію. Не приїхали не тільки люди, на яких він чекав, з якихось країн Євросоюзу ‒ не приїхали навіть ті, кого можна віднести, умовно кажучи, до союзників Путіна, наприклад, Олександра Лукашенка або когось із керівників Вірменії.

У свою чергу, український історик, доктор історичних наук Юрій Шаповал вважає слова Володимира Путіна про роль СРСР у перемозі над нацистською Німеччиною серйозною помилкою Кремля.

Як же можна не бачити, що те, що в Росії називають «Великою Вітчизняною війною», було лише частиною великої та страшної трагедії під назвою «Друга світова війна»?

‒ Коли він не сказав жодного слова про ті країни антигітлерівської коаліції, в якій перебував Радянський Союз, і про народи Радянського Союзу, зокрема український, я зрозумів, що справи у Путіна зовсім погані. Я просто, чесно кажучи, був шокований ‒ і справа навіть не в тому, що ніхто не приїхав. Як же можна не бачити, що те, що в Росії називають «Великою Вітчизняною війною», було лише частиною великої та страшної трагедії під назвою «Друга світова війна»? Перемогу в ній отримали всі разом, це була антигітлерівська коаліція. Путін у своїй промові абсолютно відрікся від союзників. Це, по-моєму, просто нерозумно і говорить про те, що в Кремлі щось пішло не так з ідеологією. Слова Путіна неприпустимі й дуже образливі для всіх учасників Другої світової.

Історик із Севастополя, співробітник Інституту національної пам'яті України Максим Майоров також називає заяви російського президента невдячністю щодо Великої Британії та США і спробою переписати історію.

‒ Радянському Союзу взагалі дуже пощастило в плані союзників під час Другої світової війни. Коли вона почалася, СРСР підтримував нацистську Німеччину, а після того, як вона напала, йому практично відразу простягнули руку допомоги держави, постраждалі від дій німців раніше. Була укладена угода з Великою Британією, потім підтяглися Сполучені Штати, які ще тоді не брали участі у Другій світовій, які, власне, відкрили програму ленд-лізу. Це були величезні обсяги допомоги, при цьому багато з поставленого сам СРСР не виробляв. Проте часто можна почути закиди в тому, що союзники все ж були погані, тому що, мовляв, тривалий час не відкривали другий фронт. Нібито до цього ніякої допомоги не було. Однак як бойову, так й економічну підтримку Радянський Союз отримував від своїх західних союзників постійно.

Тим часом голова підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константинов сказав, що й у нинішньої Росії нібито немає союзників:

«Велика Перемога ‒ це сила нашого народу, яка змогла зламати хребет цьому фашистському звірові. Цей звір виховаваний, народився й був створений західною цивілізацією. І тільки наш народ незрозумілою силою зміг зламати йому хребет і здобути цю Велику Перемогу. Ну і пам'ятайте, що немає у Росії друзів, немає союзників ‒ є тільки ми, наша сила, і це гарантія нашої безпеки».

Тим часом 5 травня 2021 року депутати Держдуми від «Единой России» Олена Ямпольська та Олександр Жуков, а також сенатор Олексій Пушков внесли на розгляд парламенту правки до закону «Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років». Вони пропонують заборонити в публічних виступах «ототожнювати цілі, рішення та дії керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями та діями керівництва нацистської Німеччини», а також «заперечення вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії Союзу РСР при звільненні країн Європи».

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Російський історик Борис Соколов упевнений, що цей закон покликаний максимально обмежити свободу слова в Росії.

‒ При цьому його можна застосовувати суто вибірково через неюридичні категорії в тексті: «ототожнювати», «порівнювати». Тобто виходить, що взагалі не можна порівнювати Сталіна та Гітлера, радянський і нацистський режими? Чи все-таки можна? Ніхто їх, загалом, ніколи й не ототожнював ‒ вважалося, що це просто інший тоталітарний режим, й у кожного були свої особливості в ідеології, у практиці. Після ухвалення закону, звичайно, набагато складніше буде публікувати якісь незалежні від держави статті, книги чи висловлюватися в медіа про Другу світову війну. Дуже багато істориків, причому навіть прокремлівські, люблять порівнювати наступ німецьких військ у Білорусі влітку 1941 року та радянський наступ там же влітку 1944-го ‒ операція «Багратіон». У них знаходять багато спільного ‒ так що, тепер це треба заборонити? І штрафувати, садити?

На думку Бориса Соколова, цей закон у разі ухвалення російська влада використовуватиме, у першу чергу, проти неугодних і незгодних. Сам Путін неодноразово негативно висловлювався про те, що він вважає «переписуванням історії» і спробами спотворити правду про Велику Вітчизняну війну. Він висловлював думку, що таким чином країни Заходу «хочуть змінити лад, який виник після Другої світової війни».

(Текст підготував Владислав Ленцев)