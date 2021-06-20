Наступного тижня Конгрес США розгляне законопроєкт, спрямований проти російської клептократії

Наступного тижня Палата представників Конгресу США розгляне законопроєкт, спрямований проти російської клептократії. Про це Російській службі «Голосу Америки» розповів голова підкомітету з питань Європи, енергетики, довкілля та кібербезпеки, конгресмен-демократ від Массачусетсу Білл Кітінг.

Як заявив Білл Кітінг, закон, названий «законом CROOK» (Countering Russian and Other Overseas Kleptocracy, тобто «Протидія російській та іншим закордонним клептократіям»), дозволить виділяти кошти на протидію клептократії та об’єднувати для спільних дій посольства США, урядові та неурядові організації.

«Міжнародна корупція і клептократія дуже негативно впливають на демократичні країни, а країни з клептократичним керівництвом, як правило, авторитарні. Крім того, нам потрібно з цим боротися і в США: тут діють підставні компанії, які мають цілий апарат фінансових компаній та юристів. Тому адміністрація Байдена зробила боротьбу з міжнародною корупцією своїм пріоритетом. Президент випустив меморандум про це під час своєї поїздки до Європи і попросив колег по «Групі Семи» і партнерів у Євросоюзі об’єднати з ним зусилля у цій боротьбі», – заявив Кітінг.

У січні, представляючи законопроєкт, Кітінг заявив, що Росія та інші авторитарні держави використовують «стратегічну корупцію» як головний інструмент шкідливого впливу, ведучи при цьому власні країни до банкрутства.

Раніше сенатський законопроєкт, пов'язаний із цією проблемою, підтримала міжнародна організація Transparency International.

«Ми вважаємо, що важливо розбудовувати здатність до швидкого розгортання американської підтримки антикорупційних ініціатив в економіках, що розвиваються, які потерпають від підкупу з боку авторитарних урядів, у країнах-партнерах під час демократичних змін та під час інших періодів, які пропонують історичні нагоди та мають значні наслідки», – йдеться у заяві організації.