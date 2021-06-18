Вікторія Нуланд: жодного послаблення санкцій проти Росії, допоки Кремль не змінить поведінку щодо України

Нуланд, зокрема, сказала:
- що Вашингтон прагне стабільних і передбачуваних відносин з Росією, але буде й надалі підтримувати Україну;
- що США можуть розглянути прохання офіційного Києва щодо більшої залученості до врегулювання на Донбасі;
- що західні санкції проти Росії не будуть послаблені допоки Кремль не змінить поведінки щодо України.
- Нуланд привітала майбутнє створення «Кримської платформи» для деокупації Криму;
- також Нуланд пояснила, чому Путін не любить українську Революцію гідності.
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