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Вікторія Нуланд: жодного послаблення санкцій проти Росії, допоки Кремль не змінить поведінку щодо України

Вікторія Нуланд: жодного послаблення санкцій проти Росії, допоки Кремль не змінить поведінку щодо України
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Вікторія Нуланд: жодного послаблення санкцій проти Росії, допоки Кремль не змінить поведінку щодо України

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Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода на наступний день після женевського саміту президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна.

Нуланд, зокрема, сказала:

  • що Вашингтон прагне стабільних і передбачуваних відносин з Росією, але буде й надалі підтримувати Україну;
  • що США можуть розглянути прохання офіційного Києва щодо більшої залученості до врегулювання на Донбасі;
  • що західні санкції проти Росії не будуть послаблені допоки Кремль не змінить поведінки щодо України.
  • Нуланд привітала майбутнє створення «Кримської платформи» для деокупації Криму;
  • також Нуланд пояснила, чому Путін не любить українську Революцію гідності.

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