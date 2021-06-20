США готують новий пакет санкцій проти Росії через отруєння Навального – радник із нацбезпеки

Сполучені Штати готують нові санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Про це каналу CNN повідомив радник США з національної безпеки Джейк Салліван 20 червня.

«Ми готуємо ще один пакет санкцій, які плануємо запровадити і щодо цієї справи (отруєння Навального – ред.)», – сказав Салліван.

Він додав, що санкції будуть запроваджені, щойно США переконаються, що вони націлені на відповідні установи.

«Коли ми це зробимо, то запровадимо подальші санкції щодо хімічної зброї», – додав радник.

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Раніше президент США Джо Байден заявив, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 16 червня порушував і тему ув’язнення Навального.

Байден, відповідаючи на запитання журналіста, сказав, що гіпотетична смерть Навального в тюрмі буде мати для Росії «катастрофічні наслідки», в першу чергу, постраждає її позиція на міжнародній арені.

У січні Олексій Навальний повернувся в Росію з Німеччини після лікування через отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок». Політик і його прихильники впевнені, що на нього скоїла замах російська влада. У Кремлі це заперечують.

У лютому суд замінив Навальному умовний термін на реальний у справі «Ів Роше». Політик перебуває в колонії у Володимирській області Росії.

Покарання за замах на Навального не було включене у запроваджені Сполученими Штатами 15 квітня проти Росії санкції, хоча така пропозиція згадувалася в пропозиції групи сенаторів, які закликали покарати Росію за зловмисну діяльність. Однак заходи за застосування хімічної бойової отруйної речовини ухвалені в двох інших пакетах санкцій.