«На зустрічі з адвокатами був у футболці»: Навальний розповів про 6 доган за два тижні у колонії

Заарештований російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив, що отримав шість доган за два тижні у виправній колонії в Покрові Володимирської області Росії.

«Отримуєш дві догани і можеш поїхати в ШІЗО, а штука це неприємна, умови там близькі до тортур», – розповів політик на сторінках у соцмережах.

Він уточнив, що серед причин отриманих доган: «встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди «підйом», «ідмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: «Ходімо краще кави поп’ємо», «відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською», «на зустрічі з адвокатами був у футболці».

За його словами, догани виносить дисциплінарна комісія з семи осіб, і на її розгляді перебувають близько 20 рапортів.

«Чекаю догани з формулюванням: «Широко посміхався, хоча, за розпорядком дня, був час страждати», – написав Навальний.

2 лютого суд у Москві відправив Навального до колонії в кримінальній справі 2013 року. Політик має провести в ув’язненні близько двох із половиною років. Покарання він відбуває в місті Покров за 110 кілометрів від Москви.

Звільнення Навального вимагають США, країни Євросоюзу і прихильники російської опозиції. Взимку на підтримку Навального відбулися масові акції протесту, в них взяли участь десятки тисяч людей, тисячі були затримані поліцією.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.