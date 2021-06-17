Навальний назвав Путіна «брехуном» через заяви після саміту з Байденом

Ув’язнений російський опозиціонер Олексій Навальний назвав президента Росії Володимира Путіна «брехуном» у відповідь на його заяви після саміту з президентом США Джо Байденом.

В інстаграмі Навального, який перебуває в колонії, від його імені з’явився запис, в якому пише, що Путін «постійно бреше» і «не говорить ні слова правди».

Опозиціонер на доказ своєї тези процитував дві фрази Путіна, які він вважає брехнею – про себе самого і про заснований ним Фонд боротьби з корупцією, визнаний у Росії «іноземним агентом», а недавно й екстремістcькою організацією – це рішення в законну силу поки не вступило.

Відповідаючи на питання журналістів, Путін, зокрема, сказав, що Навальний «виїхав за кордон на лікування», чим порушив правила умовного терміну, а також що ФБК публікував рецепти «коктейлів Молотова» (запальної суміші).

Соратники Навального вже напередодні вказували, що опозиціонер не зі власної волі виїхав в серпні 2020 року за кордон, а був туди перевезений у стані коми після отруєння «Новічком», і що ФБК не публікував ніяких рецептів «коктейлів Молотова» і не закликав до заворушень.

Олексій Навальний перебуває в колонії у Володимирській області Росії – туди його послав у лютому суд, замінивши умовний термін за старою кримінальною справою на реальний. Правозахисники визнали його політв’язнем, а країни Заходу закликають його звільнити.

І Путін, і Байден на пресконференціях після зустрічі в Женеві підтвердили, що обговорювали тему Навального.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 17 червня сказав, що американська сторона не ставила питання про включення Навального в список на обмін ув’язненими.

Байден, відповідаючи на запитання журналіста, сказав, що гіпотетична смерть Навального в тюрмі буде мати для Росії «катастрофічні наслідки», в першу чергу, постраждає її позиція на міжнародній арені.