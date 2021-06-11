Правозахисники засудили визнання фонду Навального «екстремістською організацією»

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії слідом за міжнародною правозахисною організацією Amnesty International засудив рішення Московського міського суду про визнання Фонду боротьби з корупцією та інших структур опозиційного діяча Олексія Навального екстремістськими організаціями.

«Меморіал» зазначив, що рішення Мосміськсуду не має ніяких правових підстав навіть із погляду російського законодавства. «Гарячкова швидкість винесення судового рішення і відомі нам обставини судового розгляду змушують говорити про демонстративне нехтування основними принципами права», – мовиться в документі.

ФБК, як і правозахисний центр «Меморіал», також визнані російською владою «іноземними агентами».

Попереднього дня, 10 червня, Amnesty International назвала вердикт нападом на громадянську активність. На думку правозахисників, рішення обмежує право на свободу вираження поглядів і на зібрання для тисяч людей у Росії.

9 червня ввечері Мосміськсуд визнав екстремістськими організаціями заснований Олексієм Навальним ФБК, а також штаби Навального і організацію «Фонд захисту прав громадян» (вона теж внесена російською владою в список «іноземних агентів»), і заборонив їхню діяльність у Росії. Суд, який відбувався в закритому режимі, ухвалив ліквідувати ці організації.

Рішення ухвалене за позовом прокуратури. Обвинувачення визнало за доказ фінансування Фондом боротьби з корупцією «екстремістської діяльності» обіцянку ФБК сплатити штрафи учасникам неузгоджених акцій, повідомив адвокат Іван Павлов.

За нещодавно ухваленим у Росії законом, прихильникам Навального, навіть тим, хто не працював в ФБК або штабах, не можна балотуватися на виборах будь-якого рівня – якщо їхні дії будуть визнані «підтримкою екстремістської організації».