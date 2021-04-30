Росія: у Москві затримали адвоката ФБК Навального

У Москві затримали Івана Павлова, адвоката Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Зазначається, що Павлова затримали за нібито розголошення інформації про розслідування, що триває.

Група юристів «Команда 29», яку очолює Павлов, повідомила у телеграмі 29 квітня, що співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) затримали адвоката після обшуку його номеру у готелі в Москві, додавши, що у Санкт-Петербурзі, де проживає ІТ-фахівець цієї групи Ігор Дорфман, теж відбувся обшук.

Агентство ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах підтвердило факт затримання Павлова.

Павлов і його команда спеціалізуються на державній зраді, шпигунстві і справах, пов’язаних з питаннями держбезпеки. Він є адвокатом колишнього журналіста Івана Сафронова, звинуваченого в державній зраді і який повинен був бути присутнім на засіданні суду у Москві 30 квітня.

29 квітня Павлов представляв ФБК Навального на слуханні справи у московському суді за запитом прокурора про визнання групи екстремістською організацією.

Павлов також захищав фізика Віктора Кудрявцева, звинуваченого у державній зраді. Кудрявцев помер від раку 29 квітня в віці 78 років в очікуванні суду.

За день до затримання Павлов звинуватив ФСБ у вбивстві Кудрявцева, заявивши, що 14 місяців, проведених Кудрявцевим у попередньому ув’язненні, «нашкодили його здоров’ю». Він додав, що справа Кудрявцева – «приклад того, як спецслужби буквально вбивають російську науку в цілому».