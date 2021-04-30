У Росії помер 77-річний вчений, обвинувачений у державній зраді

У Росії у віці 77 років помер вчений, фізик Віктор Кудрявцев, обвинувачений у державній зраді, повідомив у фейсбуці його адвокат Іван Павлов.

«Рік і два місяці в «Лефортово» за абсурдним звинуваченням абсолютно підірвали його здоров’я. Справа Кудрявцева – приклад того, як спецслужби вбивають російську науку. В прямому сенсі цього слова», – написав Павлов.

Колишнього співробітника одного з провідних ракетних підприємств Росії, Центрального науково-дослідного інституту машинобудування, Віктора Кудрявцева затримала ФСБ влітку 2018 року, потім його заарештували і відправили до слідчого ізолятора. Вченого звинуватили в державній зраді.

У спецслужбі стверджували, що він передав секретні відомості бельгійському університету. Кудрявцев провину заперечував і говорив, що діяв у рамках затвердженої на рівні уряду наукової програми.

Через рік і два місяці обвинуваченому замінили арешт на підписку про невиїзд через загострення онкологічного захворювання. Пізніше ФСБ припинила розслідування у кримінальній справі, оскільки Кудрявцев через хворобу не міг брати участь у слідчих діях.