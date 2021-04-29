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29 квітня 2021, Київ 11:56
Новини | Міжнародні

Росія: соратник Навального оголосив про розпуск штабів політика

Російський опозиційний політик Олексій Навальний (л) та його соратник Леонід Волков, архівне фото, 2015 рік

Соратник Олексія Навального Леонід Волков оголосив, що офіційно розпускає мережу регіональних штабів російського опозиційного політика. Про це йдеться в його телеграм-каналі.

У відеозверненні на своєму Youtube-каналі Волков заявив, що продовження роботи мережі штабів Навального «в нинішньому вигляді неможливе».

«Воно негайно буде підведене під статтю про екстремізм і спричинить за собою кримінальні терміни для тих, хто працює в штабах, хто співпрацює з ними, хто їм допомагає», – каже він.

У Росії Московський міський суд 27 квітня заборонив очолюваним ув’язненим опозиційним політиком Олексієм Навальним організаціям виконувати певні дії. Ідеться про «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) та «Фонд захисту прав громадян».

Які саме заборони запроваджені, в рішенні не розкривається, оскільки справа розглядається в закритому режимі.

26 квітня прокуратура Москви припинила діяльність регіональних штабів прихильників Навального до рішення у справі про визнання ФБК екстремістською організацією.

У Росії «Фонд боротьби з корупцією» та «Фонд захисту прав громадян» визнані організаціями, що виконують функції так званих «іноземних агентів». Організації не згодні з таким статусом.

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