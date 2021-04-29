Росія: соратник Навального оголосив про розпуск штабів політика

Соратник Олексія Навального Леонід Волков оголосив, що офіційно розпускає мережу регіональних штабів російського опозиційного політика. Про це йдеться в його телеграм-каналі.

У відеозверненні на своєму Youtube-каналі Волков заявив, що продовження роботи мережі штабів Навального «в нинішньому вигляді неможливе».

«Воно негайно буде підведене під статтю про екстремізм і спричинить за собою кримінальні терміни для тих, хто працює в штабах, хто співпрацює з ними, хто їм допомагає», – каже він.

У Росії Московський міський суд 27 квітня заборонив очолюваним ув’язненим опозиційним політиком Олексієм Навальним організаціям виконувати певні дії. Ідеться про «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) та «Фонд захисту прав громадян».

Які саме заборони запроваджені, в рішенні не розкривається, оскільки справа розглядається в закритому режимі.

26 квітня прокуратура Москви припинила діяльність регіональних штабів прихильників Навального до рішення у справі про визнання ФБК екстремістською організацією.

У Росії «Фонд боротьби з корупцією» та «Фонд захисту прав громадян» визнані організаціями, що виконують функції так званих «іноземних агентів». Організації не згодні з таким статусом.