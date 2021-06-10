Команда Навального заявила про фальсифікацію його медичних документів в лікарні Омська

Команда російського опозиціонера Олексія Навального заявляє, що медичні документи опозиціонера з лікарні в Омську, де він перебував у серпні 2020 року після отруєння, «були сфальсифіковані при видачі з метою приховати реальну картину».

Як йдеться в оприлюдненому 10 червня розслідуванні Фонду боротьби з корупцією Навального, директору ФБК Івану Жданову і юристу фонду В’ячеславу Гімаді в листопаді минулого року вдалося потрапити в архів Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 та отримати всі копії медичних документів політика. Через місяць головлікар лікарні офіційно передав їм документи, але ця медкарта була «відредагована, виправлена, і з неї зникли ключові документи», йдеться в розслідуванні фонду.

«У версії, яку нам видали офіційно, не вистачає одного дуже важливого документа, – йдеться в матеріалі. – Це біохімічний аналіз крові Навального з НДІ Скліфосовського. Омські шахраї просто викинули його, сховали від нас, як ніби його ніколи не було. А він був, і в ньому зафіксоване критичне зниження рівня холінестерази. Що разом з іншими симптомами, описаними в медкарті, підтверджує діагноз отруєння інгібіторами холінестерази в 100% випадків».

Як стверджують в ФБК, у документі вказано дату – 25 серпня 2020 року, на той момент Навального вже відвезли в Німеччину, а за день цього лікарі берлінської клініки Charité діагностували отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За даними розслідувачів, російські фахівці провели точно таке ж дослідження.

«І знайшли те ж саме. Підшили в історію хвороби, послали до Омська, напевно повідомили МОЗ, спецслужби і всіх, кого можна повідомити. Із обмовкою, що німці потім встановили конкретну речовину – «Новічок», клінічна картина перед російськими і німецькими лікарями була однакова – отруєння», – відзначають соратники політика.

Фонд боротьби з корупцією вказує, що російська влада з самого початку знала, що Навального отруїли. Всі необхідні аналізи були проведені, але їх приховали, наголошують вони.

Вранці 20 серпня 2020 року Навальному стало зле в літаку під час польоту до Москви. Лайнер, в якому він летів, приземлився в Омську, де опозиціонера відправили в реанімацію в місцеву лікарню. Дві доби він провів у комі. На той момент головлікар Омської лікарні швидкої допомоги №1 Олександр Мураховський 21 серпня заявляв, що основна причина тяжкого стану Навального – порушення обміну речовин, а ніяких отрут в організмі опозиціонера нібито не знайшли.

Після того, як Навального доставили в Берлін, лікарі клініки Charité діагностували отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Аналізи, зроблені в лабораторії бундесверу, показали, що Навальний був отруєний речовиною з групи «Новічок». Згодом цей висновок підтвердили три незалежні лабораторії в різних країнах. У Росії кримінальну справу про замах на життя громадського діяча досі не порушили.

У спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel журналісти дійшли до висновку, що за отруєнням Навального може стояти група з восьми оперативників, пов’язаних з Інститутом криміналістики ФСБ (НДІ №2). Аналіз авіаперельотів цих співробітників ФСБ, а також даних білінгу їхніх телефонних розмов показав, що вони стежили за Олексієм Навальним з 2017 року, коли він заявив про плани щодо висування на посаду президента Росії, а також в 2020 році зробили як мінімум ще одну невдалу спробу отруєння політика.

Зараз Навальний перебуває у виправній колонії №2 в місті Покрові у Володимирській області Росії. Його затримали 17 січня, коли він повернувся з Німеччини в Росії. Суд задовольнив подання про заміну умовного терміну опозиціонеру на реальний у справі «Ів Роше». У Росії після цього пройшло кілька акцій протесту на підтримку політика.