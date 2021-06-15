Байден намагається залагодити торговельні тертя США з ЄС

Переговори президента США Джо Байдена з керівниками Європейського Союзу в Брюсселі 15 червня називають важливою нагодою для підтвердження партнерських відносин, але також і для вирішення проблем у торгівлі з Європейським Союзом.

Серед питань для саміту США – ЄС вагомими будуть розбіжності, які призвели до призупинених, але не скасованих мит, які попередник Байдена, Дональд Трамп, запровадив 2018 року на імпорт європейської сталі й алюмінію.

Також нерозв’язаною вже понад півтора десятка років залишається суперечка щодо рівня і форм субсидій, які у Європі отримує літакобудівна компанія Аеробус, а в США – Боїнґ.

Агентство Reuters передає, що у проєкті декларації, що готується на завершення переговорів Джо Байдена з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, міститься зобов’язання покласти край цим двом суперечкам.

Але на запитання у неділю після саміту G7, коли саме він планує вирішити ті проблеми, Байден заявив, що його «ста двадцяти днів» на президентській посаді ще замало, аби швидко владнати торговельні питання.

Агентство Associated Press, цитуючи чільного представника адміністрації, повідомляє, що США і ЄС готуються оголосити про створення спільної ради з питань торгівлі і технологій для координації стандартів стосовно штучного інтелекту, квантових комп’ютерів, біотехнологій, а також щодо захисту каналів постачання.

Головним гаслом європейського турне Джо Байдена стало твердження про «повернення Америки» на міжнародну арену як захисниці принципів Заходу: демократії, прав людини та верховенства закону.

Очікують, що Байден та лідери ЄС знову підтвердять спільність поглядів, коли йдеться про оцінки дій авторитарних режимів, насамперед Росії і Китаю.

Але попри принципову позицію ЄС, серед окремих країн Європи є помітні розбіжності у поглядах не те, як саме вести справи з Росією, що підтверджено, наприклад, небажанням Німеччини відмовитися від проекту газопроводу «Північний потік - 2».

Щоденні зустрічі з союзниками упродовж європейського турне Джо Байдена створюють відповідне тло для його переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві 16 червня.