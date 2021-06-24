Блінкен у Німеччині нагадав на ризики, пов’язані з «Північним потоком-2»

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повторив застереження щодо газопроводу «Північний потік-2» під час зустрічей у Берліні з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом 23 червня.

За словами Блінкена, вони з Маасом погодилися щодо потреби в конкретних кроках, аби «не дозволити Росії використовувати енергетику як інструмент тиску на Україну чи когось іще в Європі».

«(Газопровід – ред.) – це, зрештою, російський геополітичний проєкт, який загрожує європейській енергетичній безпеці та потенційно підриває безпеку України та інших країн регіону», – заявив державний секретар на пресконференції після зустрічі з головою німецького МЗС.

Маас, своєю чергою, зазначив, що низка обговорюваних можливостей та підходів спрямована на досягнення результатів, «які також можуть бути підтримані у Вашингтоні». Він висловив думку, що запланований на липень візит Меркель до США був би доречною нагодою для досягнення результатів, додавши, що Німеччина також «взаємодіє з Україною» з цього питання.

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Як Блінкен ще раз дав зрозуміти у своїй розмові з Маасом, будівництво газогону було вже завершене на 90% до моменту, коли адміністрація Байдена заступила на посаду.

Блінкен і Маас також обговорили важливість скоординованих трансатлантичних відносин для відповіді на такі виклики, як Китай і Росія, а також відновлення після пандемії коронавірусу, війна в Афганістані та зміни клімату, йдеться в повідомленні представника Державного департаменту США Неда Прайса.

Окрім зустрічі з Меркель та Маасом, Блінкен також взяв участь у конференції з європейськими партнерами та представниками тимчасового уряду національної єдності (GNU) Лівії, який підтримується ООН, щодо налагодження миру в північноафриканській країні.

Як заявляв представник США у Лівії Річард Норланд, конференція стане нагодою для США та їхніх партнерів висловити підтримку визнаному лівійському уряду перед національними виборами 24 грудня, а також закликати виїхати з країни іноземних бойовиків та найманців.

10 червня компанія-оператор «Північного потоку-2» повідомила про повну добудову його першої нитки, яка прокладена по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Найближчим часом мають початися пусконалагоджувальні роботи. Російська влада раніше заявляли, що очікують запуску його в експлуатацію до кінця року.

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Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати, як і раніше, проти проєкту, вважаючи його загрозою для безпеки Європи і України. За словами Прайса, Вашингтон продовжить запроваджувати санкції проти пов’язаних із проєктом організацій. Під санкціями США вже опинилися російські судна-трубоукладачі і компанії, яким ці судна належать.

При цьому сам оператор трубопроводу, компанія Nord Stream 2, санкцій уникла. США пояснили своє рішення небажанням псувати відносини з Німеччиною, влада якої виступає за добудову газопроводу.

Берлін і Вашингтон продовжують дискусії, пов’язані з газопроводом. Німецька газета Handelsblatt пише 11 червня, що тема «Північного потоку-2» обговорюватиметься під час візиту канцлера Анґели Меркель до США в липні або серпні.