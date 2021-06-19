Транспортування газу через територію України є запобіжником для більш агресивних дій із боку Росії – Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що, на його думку, транспортування російського газу через територію України є запобіжником для розв’язання більш агресивних дій з боку Росії.

Як сказав він у «Суботньому інтерв’ю», це безпекова складова, яка випливає з бажання Росії якнайшвидше запустити газопровід «Північний потік-2» в обхід України.

Наявна газотранспортна система України, яка нині здійснює значну частку цього транзиту, нагадав він, є головною артерією постачання російського газу до Європи.

«Якщо з’явиться «Північний потік-2», то це буде для них диверсифікація і це додаткові ризики для України. Тому Україна буде відстоювати свої інтереси», – наголосив голова Верховної Ради.

Він також звернув увагу, що «Північний потік-2» означає і політичний тиск, який може здійснюватися з боку Росії.

«Ми неодноразово бачили, чим закінчується транзит російського газу, коли цей вентиль можна або прикрутити, або відкрутити і таким чином впливати на політику в Україні і в європейських країнах. Я не зовсім розумію, чому це не хочуть бачити наші колеги в Європі. Але факт залишається фактом. Ми неодноразово бачили, що це не політика і не економіка, а саме дуже часто тиск. Причому я зараз не про тиск газу говорю», – сказав Дмитро Разумков.

10 червня компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG заявила про завершення будівництва морської частини першої нитки цього газогону з загалом двох. Це означає, що він може бути відносно ближчим часом бути запущеним в експлуатацію.

Росія, а також прихильники газопроводу, що прокладається дном Балтійського моря в обхід України й інших транзитних держав, у Німеччині й кількох інших країнах Європи називають його виключно комерційним проєктом. Україна, США, низка інших країн Євросоюзу і керівництво ЄС заявляють, що цей проєкт суто політичний і не має економічного обґрунтування.

Критики газогону, зокрема, звертають увагу, що він має на меті пустити російський газ до Європи в обхід України і потенційно позбавити її значних сум плати за транзит, а також зробити її вразливою перед можливим російським воєнним нападом, від якого нині ще відраджує, зокрема, важливий транзитний маршрут російського газу до Європи українською територією.

США як зовнішньополітичний союзник України нині ведуть переговори з Німеччиною про те, яким чином можна буде відшкодувати Україні фінансові втрати, яких вона зазнає внаслідок запуску російського газогону «Північний потік-2». Також ідеться про те, щоб серед умов пуску газопроводу була вимога до Росії зберігати значну частку свого газового транзиту до Європи через ГТС України.