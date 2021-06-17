Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

У ЄС прогнозують погіршення відносин із Росією, але про нові санкції не кажуть

Президент Росії Володимир Путін під час пресконференції після саміту із президентом США Джо Байденом. Женева. 16 червня 2021 року

На день саміту президентів США і Росії припало оприлюднення звіту Європейської комісії щодо Росії. Його обговорять керівники 27 країн Європейського Союзу на нараді 24-25 червня. Виступаючи з приводу оприлюднення звіту верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що за теперішніх умов він не бачить можливостей покращення відносин з Росією.

В умовах зростання авторитарності Кремля і ворожості щодо Заходу очільник європейської дипломатії Жозеф Борель пропонує ЄС поєднувати стримувальні дії та діалог

«Євросоюз має бути реалістичним і готовим до подальшого погіршення наших відносин з Росією, які зараз на найнижчому рівні», – заявив Борель журналістам у Брюсселі 16 червня.

Головними проблемами щодо яких Європа розходиться з Москвою стали:

  • намагання Росії силою змінювати кордони з Україною,
  • підривні дії російських спецслужб на континенті,
  • підтримка Кремлем авторитарних режимів, зокрема в Білорусі та Сирії,
  • становище з правами людини всередині Росії та на окупованих нею територіях.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала , що «свідомий вибір та агресивні дії російського уряду впродовж останніх років створили негативну спіраль».

Що у звіті?

Керівники 27 країн ЄС мають обговорити оприлюднений 16 червня звіт Європейської комісії щодо Росії на нараді 24-25 червня.

Це, як очікується, дасть можливість виробити спільний підхід до стримування Росії, попри певні розбіжності між країнами ЄС щодо того, як вести справи з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пропонована стратегія містить деталі майбутніх відносин Брюсселю з шістьма країнами-учасницями програми ЄС «Східне партнерство» – Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.

Євросоюз «рішуче відкидає домагання Росії на привілейовану сферу впливу» в цих країнах, мовиться у документі.

«Східні партнери мають повне суверенне право вільно формувати обшир і глибину їхніх відносин із ЄС та іншими міжнародними гравцями», – зазначає звіт.

Жозеп Боррель вказав, що Москва посилює свої позиції, ухиляючись від вирішення проблем на рівні ЄС, а натомість, налагоджуючи контакти з європейськими країнами окремо.

«Якщо європейці хочуть продемонструвати Росії Єдність, і якщо вони справді хочуть втілювати свою політику, то їм треба розуміти, що вони не можуть один за одним домовлятися на двосторонньому рівні», – наголосив він.

Нових санкцій не буде?

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель визнав небажання Європи вдаватися до додаткових санкцій щодо Москви.

Попри обурення у Європі у зв’язку зі звинуваченнями про причетність російських агентів до вибухів на складах амуніції в Чехії, застосування нервово-паралітичної отрути проти опонентів Кремля деякі європейські лідери не обов’язково підтримуватимуть жорсткішу політику ЄС щодо Москви.

Росія стала найбільшим постачальником газу до Європи і Німеччина, відкидаючи застереження США, а також Польщі, країн Балтії і України, завершує будівництво трубопроводу Північний потік-2, який на думку критиків стане ще одним важелем впливу на континенті.

На можливості співпраці з Росією навіть в цих умовах наголошують також лідери Франції і Угорщини.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG