У ЄС прогнозують погіршення відносин із Росією, але про нові санкції не кажуть

На день саміту президентів США і Росії припало оприлюднення звіту Європейської комісії щодо Росії. Його обговорять керівники 27 країн Європейського Союзу на нараді 24-25 червня. Виступаючи з приводу оприлюднення звіту верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що за теперішніх умов він не бачить можливостей покращення відносин з Росією.

В умовах зростання авторитарності Кремля і ворожості щодо Заходу очільник європейської дипломатії Жозеф Борель пропонує ЄС поєднувати стримувальні дії та діалог

«Євросоюз має бути реалістичним і готовим до подальшого погіршення наших відносин з Росією, які зараз на найнижчому рівні», – заявив Борель журналістам у Брюсселі 16 червня.

Головними проблемами щодо яких Європа розходиться з Москвою стали:

намагання Росії силою змінювати кордони з Україною,

підривні дії російських спецслужб на континенті,

підтримка Кремлем авторитарних режимів, зокрема в Білорусі та Сирії,

становище з правами людини всередині Росії та на окупованих нею територіях.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала , що «свідомий вибір та агресивні дії російського уряду впродовж останніх років створили негативну спіраль».

Що у звіті?

Керівники 27 країн ЄС мають обговорити оприлюднений 16 червня звіт Європейської комісії щодо Росії на нараді 24-25 червня.

Це, як очікується, дасть можливість виробити спільний підхід до стримування Росії, попри певні розбіжності між країнами ЄС щодо того, як вести справи з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пропонована стратегія містить деталі майбутніх відносин Брюсселю з шістьма країнами-учасницями програми ЄС «Східне партнерство» – Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.

Євросоюз «рішуче відкидає домагання Росії на привілейовану сферу впливу» в цих країнах, мовиться у документі.

«Східні партнери мають повне суверенне право вільно формувати обшир і глибину їхніх відносин із ЄС та іншими міжнародними гравцями», – зазначає звіт.

Жозеп Боррель вказав, що Москва посилює свої позиції, ухиляючись від вирішення проблем на рівні ЄС, а натомість, налагоджуючи контакти з європейськими країнами окремо.

«Якщо європейці хочуть продемонструвати Росії Єдність, і якщо вони справді хочуть втілювати свою політику, то їм треба розуміти, що вони не можуть один за одним домовлятися на двосторонньому рівні», – наголосив він.

Нових санкцій не буде?

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель визнав небажання Європи вдаватися до додаткових санкцій щодо Москви.

Попри обурення у Європі у зв’язку зі звинуваченнями про причетність російських агентів до вибухів на складах амуніції в Чехії, застосування нервово-паралітичної отрути проти опонентів Кремля деякі європейські лідери не обов’язково підтримуватимуть жорсткішу політику ЄС щодо Москви.

Росія стала найбільшим постачальником газу до Європи і Німеччина, відкидаючи застереження США, а також Польщі, країн Балтії і України, завершує будівництво трубопроводу Північний потік-2, який на думку критиків стане ще одним важелем впливу на континенті.

На можливості співпраці з Росією навіть в цих умовах наголошують також лідери Франції і Угорщини.