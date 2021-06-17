У ЄС прогнозують погіршення відносин із Росією, але про нові санкції не кажуть

На день саміту президентів США і Росії припало оприлюднення звіту Європейської комісії щодо Росії. Його обговорять керівники 27 країн Європейського Союзу на нараді 24-25 червня. Виступаючи з приводу оприлюднення звіту верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що за теперішніх умов він не бачить можливостей покращення відносин з Росією.
В умовах зростання авторитарності Кремля і ворожості щодо Заходу очільник європейської дипломатії Жозеф Борель пропонує ЄС поєднувати стримувальні дії та діалог
«Євросоюз має бути реалістичним і готовим до подальшого погіршення наших відносин з Росією, які зараз на найнижчому рівні», – заявив Борель журналістам у Брюсселі 16 червня.
Головними проблемами щодо яких Європа розходиться з Москвою стали:
- намагання Росії силою змінювати кордони з Україною,
- підривні дії російських спецслужб на континенті,
- підтримка Кремлем авторитарних режимів, зокрема в Білорусі та Сирії,
- становище з правами людини всередині Росії та на окупованих нею територіях.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала , що «свідомий вибір та агресивні дії російського уряду впродовж останніх років створили негативну спіраль».
Що у звіті?
Керівники 27 країн ЄС мають обговорити оприлюднений 16 червня звіт Європейської комісії щодо Росії на нараді 24-25 червня.
Це, як очікується, дасть можливість виробити спільний підхід до стримування Росії, попри певні розбіжності між країнами ЄС щодо того, як вести справи з президентом Росії Володимиром Путіним.
Пропонована стратегія містить деталі майбутніх відносин Брюсселю з шістьма країнами-учасницями програми ЄС «Східне партнерство» – Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.
Євросоюз «рішуче відкидає домагання Росії на привілейовану сферу впливу» в цих країнах, мовиться у документі.
«Східні партнери мають повне суверенне право вільно формувати обшир і глибину їхніх відносин із ЄС та іншими міжнародними гравцями», – зазначає звіт.
Жозеп Боррель вказав, що Москва посилює свої позиції, ухиляючись від вирішення проблем на рівні ЄС, а натомість, налагоджуючи контакти з європейськими країнами окремо.
«Якщо європейці хочуть продемонструвати Росії Єдність, і якщо вони справді хочуть втілювати свою політику, то їм треба розуміти, що вони не можуть один за одним домовлятися на двосторонньому рівні», – наголосив він.
Нових санкцій не буде?
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель визнав небажання Європи вдаватися до додаткових санкцій щодо Москви.
Попри обурення у Європі у зв’язку зі звинуваченнями про причетність російських агентів до вибухів на складах амуніції в Чехії, застосування нервово-паралітичної отрути проти опонентів Кремля деякі європейські лідери не обов’язково підтримуватимуть жорсткішу політику ЄС щодо Москви.
Росія стала найбільшим постачальником газу до Європи і Німеччина, відкидаючи застереження США, а також Польщі, країн Балтії і України, завершує будівництво трубопроводу Північний потік-2, який на думку критиків стане ще одним важелем впливу на континенті.
На можливості співпраці з Росією навіть в цих умовах наголошують також лідери Франції і Угорщини.
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