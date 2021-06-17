Головні новини станом на ранок: Байден зустрівся з Путіним, Шмигаль оскаржив припис НАЗК, ЄС каже про необхідність «відтіснити Росію»

Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним висловив підтримку територіальній цілісності України, Денис Шмигаль оскаржує через суд припис НАЗК щодо призначення Юрія Вітренка главою правління «Нафтогазу», у ЄС говорять про необхідність «відтіснити» Росію, центр вакцинації у Києві працює за зміненим графіком, на Донбасі поранено військового.

Байден під час саміту з Путіним висловив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками саміту в Женеві. «Я передав непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжити дипломатичну роботу, пов’язану з Мінськими домовленостями. Я також висловив нашу занепокоєність ситуацією в Білорусі. Він (Володимир Путін – ред.) не заперечував мені, але висловив своє бачення», – сказав Байден. Путін підтвердив, що тема України «порушувалася», однак не став деталізувати.

Шмигаль оскаржив у суді припис НАЗК щодо призначення Вітренка головою «Нафтогазу»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо скасування припису згідно з яким призначення Юрія Вітренка головою правління «Нафтогазу» визнається незаконним. Наразі суд, як йдеться в заяві, вирішує питання про відкриття провадження за позовною заявою прем’єр-міністра.

У ЄС кажуть про необхідність «відтіснити» Росію

У Європейському союзі заявляють про необхідність «відтіснити, стримати і прибрати до рук» Росію. Як сказав журналістам у Брюсселі голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, «поновлення партнерства, яка дало б нам можливість реалізувати повний потенціал близької співпраці з Росією, залишається в віддаленій перспективі». «Тож ЄС мусить бути реалістичним і готуватися до подальшого погіршення наших відносин із Росією», – сказав верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки перед початком саміту президентів США і Росії в швейцарській Женеві.

У Києві сьогодні-завтра працюватиме центр вакцинації проти COVID-19

Столична влада повідомила, що центр вакцинації проти COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру у Києві цього тижня працюватиме 17 та 18 червня – замість вихідних, як це влаштовували досі. Напередодні пресслужба Київміськадміністрації попередила, що щеплення можливо буде зробити за попереднім записом у додатку Helsi.me. У Департаменті охорони здоров’я КМДА закликали після запису у додатку, прийти у чітко призначений час, що, як очікують, дозволить без черг отримати щеплення.

Бойовики минулої доби стріляли на Донбасі 9 разів, поранено військового – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики дев’ять разів стріляли минулої доби на Донбасі, в результаті обстрілів поранено військовослужбовця Збройних сил України. Бойовики на своїх сайтах звинувачують українську сторону в одному обстрілі захоплених ними територій.