Бойовики минулої доби стріляли на Донбасі 9 разів, поранено військового – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики дев’ять разів стріляли минулої доби на Донбасі, в результаті обстрілів поранено військовослужбовця Збройних сил України.

«В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний. Станом на 7 годину ранку, 17 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх сайтах звинувачують українську сторону в одному обстрілі захоплених сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.