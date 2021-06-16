Шмигаль оскаржив у суді припис НАЗК щодо призначення Вітренка головою «Нафтогазу»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо скасування припису про призначення Юрія Вітренка головою правління «Нафтогазу». Про це ОАСК повідомляє 16 червня.

У позові голова уряду вимагає скасувати припис НАЗК.

«Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис Національного агентства з питань запобігання корупції, датований 14 червня нинішнього року», – йдеться в повідомленні суду.

Крім того, Шмигаль просить залучити як третіх осіб у справі Кабінет міністрів та самого Юрія Вітренка. Наразі суд, як йдеться в заяві, вирішує питання про відкриття провадження за позовною заявою прем’єр-міністра.

Читайте також: У наглядовій раді «Нафтогазу» ініціюють звільнення Вітренка – Шмигаль обіцяє рішення до кінця місяця

Національне агентство з питань запобігання корупції 15 червня повідомило, що своїм приписом вимагає скасувати як незаконне призначення Юрія Вітренка головою правління «Нафтогазу». В НАЗК побачили порушення однієї зі статей закону «Про запобігання корупції» в тому, що Вітренко на попередній посаді заступника міністра енергетики системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності «Нафтогазу», а відтак протягом року не має права брати участь у керівництві цією компанією.

Того ж дня, 15 червня, Юрій Вітренко висловив незгоду з приписом НАЗК, назвавши його «незаконним» і «упередженим», і заявив, що він буде оскаржуватися в суді. Міністерство юстиції, яке представляє уряд України в судових справах, підтвердило, що оскаржить припис НАЗК «найближчим часом».

Юрій Вітренко очолив «Нафтогаз України» за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу», за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки на пропозиції наглядової ради, а вона таких пропозицій не висувала. Для цього уряд припинив повноваження наглядової ради, перебрав їх на себе, звільнив попереднього голову правління Андрія Коболєва, призначив на цю посаду Юрія Вітренка, після чого відновив повноваження наглядової ради.

Читайте також: Уряд не може дозволити Коломойському «відігравати таку роль на ринку нафтопродуктів» – Вітренко

У світі різко розкритикували такий крок як грубе порушення загальновизнаних принципів корпоративного врядування, яких Україна зобов’язалася дотримувати, зокрема, в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Те, що дії уряду щодо зміни керівництва «Нафтогазу» не відповідали західним стандартам, визнав і сам Вітренко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час перебування в Вашингтоні раніше цього місяця.