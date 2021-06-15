НАЗК вимагає скасувати призначення Вітренка головою правління «Нафтогазу»

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило припис, яким вимагає скасувати як незаконне призначення головою правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Про це повідомили у НАЗК 15 червня.

«З метою запобігання корупції п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення. Таке порушення є підставою для припинення договору колишнього публічного службовця з організацією», – мовиться у повідомленні.

НАЗК провело моніторинг дотримання цих вимок колишнім заступником міністра енергетики Вітренком та виявило, що в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, зазначили у НАЗК, 12 січня за підписом Вітренка було направлено лист, в якому розпорядження уряду пропонували доповнити пунктами, які передбачали передачу до сфери управління Міністерства енергетики України пакету акцій, які належать «Нафтогазу».

4 березня лист з підписом Вітренка направили до Мінекономіки. В ньому були викладені пропозиції до рішення уряду щодо визначення основних напрямків діяльності «Нафтогазу» з метою розвитку ринку природного газу.

Окрім того, 27 квітня Вітренко розглянув проект розпорядження Кабінету Міністрів України № 370-р, у якому була надана оцінка роботі наглядової ради та правління «Нафтогаз» у 2020 році. За результатами розгляду він запропонував визнати роботу правління та наглядової ради концерну незадовільною. У НАЗК вказали, що ці пропозиції були враховані урядом, що призвело до дострокового припинення повноважень незалежних членів наглядової ради.

«Тим же розпорядженням Юрія Вітренка призначено головою правління НАК «Нафтогаз України». Водночас закон визначає, що заборона на зайняття такої посади для цієї особи припиняється тільки 28 квітня 2022 року», – заявили у НАЗК.

Враховуючи вищевказане, 14 червня голова НАЗК Олександр Новіков вніс на розгляду уряду припис, про усунення порушень статті 26 закону «Про запобігання корупції». Він передбачає:

скасувати обрання та призначення Юрія Вітренка головою правління «Нафтогазу» та підписання з ним контракту;

вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» як незаконного.

«Мета НАЗК — забезпечити доброчесність у всіх владних структурах. Галузь енергетики — одна з ключових для розвитку України, і вона не має залишатися поза виконанням Закону України «Про запобігання корупції», – наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

28 квітня Кабінет міністрів призупинив повноваження членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього Юрія Вітренка. Рішення було ухвалене на основі звіту про діяльність компанії за минулий рік.

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту НАК «Нафтогаз Україна», за яким, загальні збори акціонерів цієї державної компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати і звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради. А та не висувала пропозицій замінити голову правління.

Компанія «Нафтогаз України» назвала такий спосіб зміни її керівництва юридичною маніпуляцією, яка «демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами». Усі члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» подали заяви про відставку 30 квітня, їхні повноваження будуть припинені 14 травня.

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2 травня уряд закликав наглядову раду «Нафтогазу України» виконувати свої обов’язки до завершення конкурсного відбору нових членів.

У світі висловили занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України». Зокрема, зі спільною заявою про це виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація. Заяви з цього приводу оприлюднили посли країн «Групи семи» в Україні, США й Американська торговельна палата в Україні.