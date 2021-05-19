Наглядова рада «Нафтогазу» працюватиме з Вітренком, але просить в уряду нагляду за його «публічною комунікацією»

Наглядова рада національної компанії «Нафтогаз» готова продовжувати співпрацю з призначеним урядом головою правління Юрієм Вітренком, стверджує голова ради Клер Споттісвуд. Про це вона сказала під час включення на засідання Кабінету міністрів 19 травня.

Судячи зі слів Споттісвуд, минулого тижня вона та інші представники наглядового органу зустрілися з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Вона назвала «спільною метою» забезпечення стабільності роботи «Нафтогазу»

«Ми всі п’ятеро готові прийняти пропозицію щодо нашого перепизначення на терміно до одного року на умовах попередніх контрактів. Це ґрунтується на дорожній карті, яку ми минулого тижня направили уряду. Ми ретельно розглянемо будь-які гарні ідеї та зміни у впровадженні нашої дорожньої карти, які будуть запропоновані призначеним головою правління. У оцінці цих ідей ми будемо брати до увагу їхню доцільність для «Нафтогазу» та країни та доступність», – сказала Споттісвуд виступаючи через перекладачку.

Вона нагадала про внески до державного бюджету, які робить «Нафтогаз», та закликала зберегти поточний склад правління, назвавши їх «найкращою командою», що коли-небудь працювала в цій державній компанії.

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«Ми готові до пропозицій щодо призначення нових членів правління. Безумовно, такі кандидати будуть розглядатися в рамках належного номінаційного процесу Наглядовою радою і затверджуватися. Ми тішимося, що уряд не лише прагне продовжувати трансформацію «Нафтогазу» в сучасну компанію, а також поглибити та прискорити її реалізацію... Ми також раді, що уряд хоче використати наш потенціал для збільшення видобутку газу, продовження ринкових реформ і залучення масштабних іноземних інвестицій», – сказала Споттісвуд.

Голова наглядової ради привітала бажання уряду використати потенціал «Нафтогазу» для збільшення видобутку газу, продовження ринкових реформ та залучення іноземних інвестицій. Втім, вона зазначила, що такі інвестиції повинні будуть мати відповідну дохідність.

«Наглядова рада готова співпрацювати з цих та інших питань діяльності групи «Нафтогаз» з головою правління, який був призначений урядом (Юрієм Вітренком – ред.). Всі ми повинні при цьому дотримуватися відмінних стандартів корпоративного управління. І наостанок: ми були б дуже вдячні за вашу підтримку в нагляді за роботою призначеного голови правління, особливо – його публічною комунікацією», – зауважила Споттісвуд, не уточнивши, втім, про які конкретно публічні заяви Вітренка йдеться.

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Голова уряду Денис Шмигаль до включення очільниці ради зауважив, що Кабінет міністрів планує продовжити співпрацю з наглядовим органом, а також планує «в подальшому провести абсолютно прозорий конкурс і на посаду членів наглядової ради, і на посаду голови правління».

Він заявив, що зараз уряд «насправді розпочинає повноцінну корпоративну реформу».

«Продовження корпоративної реформи є пріоритетом для нашого уряду, для президента України і, звичайно, забезпечення стабільності однієї з найбільших державних компаніій НАК «Нафтогаз» – це надзвичайно важливо, тому дякую наглядовій раді за конструктивне й державницьке рішення продовжити свою роботу, забезпечити стабільніть роботи компанії, стабільність роботи правління. Сподіаюся, що цього року з приходом нового голови правління ми відчуємо такий спільний синергетичний ефект від корпоративної реформи», – сказав він.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України» повідомив увечері 14 травня, що п’ятеро з шести членів наглядової ради «Нафтогазу» припинили свої повноваження, але згодом це повідомлення зникло.

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28 квітня Кабінет міністрів призупинив повноваження членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього Юрія Вітренка. Рішення було ухвалене на основі звіту про діяльність компанії за минулий рік.

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту НАК «Нафтогаз Україна», за яким, загальні збори акціонерів цієї державної компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати і звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради. А та не висувала пропозицій замінити голову правління.

Компанія «Нафтогаз України» назвала такий спосіб зміни її керівництва юридичною маніпуляцією, яка «демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами». Усі члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» подали заяви про відставку 30 квітня, їхні повноваження будуть припинені 14 травня.

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2 травня уряд закликав наглядову раду «Нафтогазу України» виконувати свої обов’язки до завершення конкурсного відбору нових членів.

У світі висловили занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України». Зокрема, зі спільною заявою про це виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація. Заяви з цього приводу оприлюднили посли країн «Групи семи» в Україні, США й Американська торговельна палата в Україні.