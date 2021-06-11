Дії уряду щодо зміни керівництва «Нафтогазу» не відповідали «західним стандартам» – Вітренко

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко визнав, що здійснені урядом України наприкінці квітня кадрові зміни на чолі компанії не відповідали «певним західним стандартам». Про це Вітренко заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода у Вашингтоні.

«Зараз немає жодних питань щодо їхньої (рішень уряду – ред.) законності. І зараз справді стає зрозуміло, що ці дії мали добрі наміри, хоча й не відповідали принципам [корпоративного управління] ОЕСР [Організації економічного співробітництва і розвитку] і певним західним стандартам», – сказав Вітренко.

Водночас він наголошує, що «вся ситуація навколо «Нафтогазу» в якийсь момент перестала відповідати вимогам ОЕСР».

«Це був ланцюжок емоційних реакцій обох сторін на проблему, якої б не було або яку можна було б вирішити, якби реформа корпоративного управління була здійснена у повній відповідності з цими принципами ОЕСР», – вважає Вітренко.

Наглядова рада національної компанії «Нафтогаз» готова продовжувати співпрацю з призначеним урядом головою правління Юрієм Вітренком, повідомила 19 травня голова ради Клер Споттісвуд.

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28 квітня Кабінет міністрів призупинив повноваження членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього Юрія Вітренка. Рішення було ухвалене на основі звіту про діяльність компанії за минулий рік.

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту НАК «Нафтогаз Україна», за яким, загальні збори акціонерів цієї державної компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати і звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради. А та не висувала пропозицій замінити голову правління.

Компанія «Нафтогаз України» назвала такий спосіб зміни її керівництва юридичною маніпуляцією, яка «демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами». Усі члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» подали заяви про відставку 30 квітня, їхні повноваження будуть припинені 14 травня.

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2 травня уряд закликав наглядову раду «Нафтогазу України» виконувати свої обов’язки до завершення конкурсного відбору нових членів.

У світі висловили занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України». Зокрема, зі спільною заявою про це виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація. Заяви з цього приводу оприлюднили посли країн «Групи семи» в Україні, США й Американська торговельна палата в Україні.