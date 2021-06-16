У наглядовій раді «Нафтогазу» ініціюють звільнення Вітренка – Шмигаль обіцяє рішення до кінця місяця

Голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд ініціює звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління компанії у зв’язку з приписом про це Національного агентства з питань запобігання корупції, мовиться в її заяві.

«Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання найвищих стандартів належного корпоративного врядування я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам «Нафтогазу» і України», – заявила Споттісвуд.

За її словами, вона також «негайно обговорила ситуацію, що склалася, з акціонером – урядом України».

«Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом із міністром юстиції взяли участь в обговоренні від імені Кабінету міністрів України. Прем’єр-міністр України зобов’язався ухвалити остаточне рішення, у тому числі вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з Юрієм Вітренком, як вимагається, протягом 10 робочих днів, починаючи з 15 червня 2021 року», – повідомила голова наглядової ради.

«Наглядова рада вітає негайні кроки прем’єр-міністра України і Кабінету міністрів України щодо термінового і остаточного вирішення цього важливого питання», – мовиться в заяві.

Споттісвуд додала, що Вітренко відмовився добровільно припинити виконання своїх повноважень на цей період.

Вона нагадала, що 15 червня Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало припис із вимогою скасувати рішення щодо призначення голови правління «Нафтогазу». «Як повідомляється на вебсайті «Нафтогазу», голова правління оскаржує цей припис. Таке оскарження ініційоване головою правління особисто, без будь-яких консультацій із членами правління або наглядової ради», – наголосила голова наглядової ради «Нафтогазу».

Того дня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що своїм приписом вимагає скасувати як незаконне призначення Юрія Вітренка головою правління «Нафтогазу». В НАЗК побачили порушення однієї зі статей закону «Про запобігання корупції» в тому, що Вітренко на попередній посаді заступника міністра енергетики системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності «Нафтогазу», а відтак протягом року не має права брати участь у керівництві цією компанією.

Того ж дня, 15 червня, Юрій Вітренко висловив незгоду з приписом НАЗК, назвавши його «незаконним» і «упередженим», і заявив, що він буде оскаржуватися в суді. Міністерство юстиції, яке представляє уряд України в судових справах, підтвердило, що оскаржить припис НАЗК «найближчим часом». Як заявив того дня міністр юстиції Денис Малюська, він «переконаний, що проблемна ситуація буде належно врегульована найближчим часом».

Як повідомила пресова служба «Нафтогазу» 16 червня у відповідь на заяву Клер Споттісвуд, Юрій Вітренко «відзначив, що наглядова рада інформацію щодо припису НАЗК з ним не обговорювала», і «підкреслив, що вважає припис НАЗК таким, що суперечить букві й духу закону і є прикладом «вибіркового правосуддя».

Також, мовиться в цьому повідомленні, «на думку юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України», припис є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів».

Юрій Вітренко очолив «Нафтогаз України» за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу», за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки на пропозиції наглядової ради, а вона таких пропозицій не висувала. Для цього уряд припинив повноваження наглядової ради, перебрав їх на себе, звільнив попереднього голову правління Андрія Коболєва, призначив на цю посаду Юрія Вітренка, після чого відновив повноваження наглядової ради.

У світі різко розкритикували такий крок як грубе порушення загальновизнаних принципів корпоративного врядування, яких Україна зобов’язалася дотримувати, зокрема, в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Те, що дії уряду щодо зміни керівництва «Нафтогазу» не відповідали західним стандартам, визнав і сам Вітренко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час перебування в Вашингтоні раніше цього місяця.