Мін’юст збирається оскаржити припис НАЗК про скасування призначення Вітренка

Міністерство юстиції України збирається оскаржити до суду припис Національного агентства з протидії корупції, яким вимагається скасувати призначення Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України».

15 квітня НАЗК оприлюднило припис, яким вимагає скасувати як незаконне призначення головою правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Йдеться про пункти 8 і 9 відповідного розпорядження уряду.

НАЗК провело моніторинг дотримання цих вимок колишнім заступником міністра енергетики Вітренком та виявило, що в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України». Це суперечить вимогам закону «Про запобігання корупції».

У Мін’юсті однак наголошують, що припис НАЗК не дає відповіді на низку запитань. Зокрема, навіщо повністю скасовується пункт 9 розпорядження уряду, якщо ним призначено не тільки Вітренка, але й членів наглядової ради.

У міністерстві також мають сумнів щодо того, чи поширюються встановлені законом обмеження на Вітренка, адже він виконував обов’язки міністра менше одного року.

«На момент прийняття розпорядження КМУ Кабмін виконував повноваження не лише загальних зборів акціонерів НАК «Нафтогаз України», але й наглядової ради. Зараз повноважень наглядової ради у Кабміну немає. Чи означає це, що для виконання припису НАЗК потрібно знову припиняти повноваження наглядової ради НАК «Нафтогаз України»?» – запитують у Мін’юсті.

28 квітня Кабінет міністрів призупинив повноваження членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього Юрія Вітренка. Рішення було ухвалене на основі звіту про діяльність компанії за минулий рік.

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту НАК «Нафтогаз Україна», за яким, загальні збори акціонерів цієї державної компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати і звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради. А та не висувала пропозицій замінити голову правління.

Компанія «Нафтогаз України» назвала такий спосіб зміни її керівництва юридичною маніпуляцією, яка «демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами». Усі члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» подали заяви про відставку 30 квітня, їхні повноваження будуть припинені 14 травня.

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2 травня уряд закликав наглядову раду «Нафтогазу України» виконувати свої обов’язки до завершення конкурсного відбору нових членів.

У світі висловили занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України». Зокрема, зі спільною заявою про це виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація. Заяви з цього приводу оприлюднили посли країн «Групи семи» в Україні, США й Американська торговельна палата в Україні.